Opasna gljivica koja je otporna na lijekove stigla je i u naše bolnice. Još nemamo protokol kako ju tretirati

U samo nekoliko godina, ova se infekcija od izoliranih slučajeva proširila do pravih epidemija u bolničkom sustavu više europskih zemalja – u Cipru, Francuskoj, Njemačkoj. Istodobno, samo 17 od 36 zemalja danas ima ciljani nacionalni sustav praćenja, a 15 ih je razvilo specifični nacionalni protokol za prevenciju i kontrolu Candide auris. Zbog toga, u ECDC-u misle da je stvarni broj infekcija veći od prijavljenog. Hrvatska nije među tih 15 zemalja. Imamo pravilnik i smjernice za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija te nacionalne i europske protokole i smjernice kojima se regulira nadzor već prisutnih bolničkih infekcija, kao što su MRSA i drugi bakterijski multirezistentni patogeni, govore u HZJZ-u.