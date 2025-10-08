Oglas

Velika odluka u Austriji: Poznato kad se ukidaju samoljepljive vinjete

08. lis. 2025. 18:55
Velika odluka u Austriji: Poznato je kad se ukidaju samoljepljive vinjete!

Austrija Vlada je odlučila ukinuti samoljepljive vinjete. Od 2027. vinjete će biti dostupne samo u digitalnom obliku, piše HAK.

Vinjete će se moći kupiti on-line, ali i dalje na prodajnim mjestima uz prometnice i drugim prodajnim mjestima. Dakle, za malo više od godinu dana ukida se lijepljenje i struganje starih vinjeta. Ovaj prelazak nije pretjerano težak jer je već sad više od 75 posto važećih vinjeta kupljeno digitalno.

Austrijski cestar Asfinag će nastaviti širiti distribucijsku mrežu. Digitalne vinjete trebale bi i dalje biti dostupne u trgovinama duhanom, benzinskim postajama, naplatnim kućicama, u automobilističkim klubovima i kod drugih partnera.

