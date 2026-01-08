Oglas

"UBIJENI HLADNOKRVNO"

Venezuelanski ministar: U američkom napadu poginulo stotinu ljudi

author
Hina
|
08. sij. 2026. 07:08
Nicolas Maduro
REUTERS/Adam Gray

U američkom napadu u kojem je u subotu s vlasti smijenjen predsjednik Nicolas Maduro poginulo je 100 ljudi, rekao je u srijedu navečer venezuelski ministar unutarnjih poslova Diosdado Cabello.

Oglas

Caracas prethodno nije bio objavio broj poginulih, ali je vojska objavila popis od 23 stradalih iz svojih redova.

Venezuelski dužnosnici rekli su da je veliki dio Madurovog sigurnosnog kontingenta ubijen "hladnokrvno", a Kubanci tvrde da je ubijeno i 32 pripadnika njihove vojske i obavještajnih službi u Venezueli.

Madurova supruga Cilia Flores, pritvorena zajedno s njim, zadobila je ozljedu glave tijekom američke operacije hvatanja venezuelanskog predsjednika, a Maduro je ozlijedio nogu, napomenuo je Cabello.

Privremena venezuelska predsjednica Delcy Rodriguez, koju je Cabello tijekom svoje tjedne emisije na državnoj televiziji pohvalio opisujući je hrabrom, u utorak je proglasila tjedan žalosti za pripadnike vojske poginule u napadu.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Venezuela donald trump napad nicolas maduro

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ