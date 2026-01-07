Amerika će Venezueli uzeti gotovo sve zalihe nafte

Venezuela ima najveće dokazane rezerve nafte na svijetu – više od 300 milijardi barela. No klimatski stručnjaci upozoravaju da je riječ o jednoj od najprljavijih vrsta nafte na svijetu. Većina se nalazi u pojasu Orinoco i radi se o teškoj, „kiselkastoj“ nafti, sličnoj kanadskim naftnim pijescima. Gusta je, teško se izvlači i zahtijeva puno energije – često uz korištenje prirodnog plina – što znatno povećava emisije stakleničkih plinova, piše CNN.