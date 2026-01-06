Amerikanci odustali od kontroverzne tvrdnje protiv Madura: Izmijenjena optužnica ispravlja prijašnje navode

"Dobit od trgovine drogom i zaštite partnera u trgovini drogom slijeva se korumpiranim civilnim, vojnim i obavještajnim dužnosnicima nižeg i srednjeg ranga, koji djeluju u sustavu pokroviteljstva kojim upravljaju oni na vrhu - nazvanom Cartel de los Soles ili Kartel Sunca, što je referenca na sunčane insignije pričvršćene na uniforme visokih venezuelanskih vojnih dužnosnika", pojašnjava se u novoj optužnici.