Amerikanci odustali od kontroverzne tvrdnje protiv Madura: Izmijenjena optužnica ispravlja prijašnje navode

Američko Ministarstvo pravosuđa odustalo je od ključne i kontroverzne tvrdnje koju je Trumpova administracija godinama koristila protiv venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura - optužbe da je on vođa narko kartela poznatog kao Cartel de los Soles.
Ta je optužba bila temelj optužnice iz 2020. godine i poslužila je kao opravdanje da se skupina proglasi terorističkom organizacijom, prvo od strane Ministarstva financija 2025., a zatim i State Departmenta pod vodstvom Marca Rubija, piše The New York Times, a prenosi Index.
Međutim, stručnjaci za Latinsku Ameriku dugo su upozoravali da Cartel de los Soles nije stvarna organizacija, već kolokvijalni izraz koji su venezuelanski mediji skovali još 1990-ih za opis korumpiranih dužnosnika koji zarađuju na trgovini drogom.
Čini se da je Ministarstvo pravosuđa sada i samo prihvatilo tu činjenicu, objavivši u subotu, nakon uhićenja Madura, izmijenjenu optužnicu koja prešutno ispravlja prijašnje navode.
Od stvarne organizacije do "kulture korupcije"
Iako tužitelji i dalje terete Madura za sudjelovanje u zavjeri za trgovinu drogom, odustali su od tvrdnje da je Cartel de los Soles formalna, hijerarhijski ustrojena skupina. Revidirana optužnica sada ga opisuje kao "sustav pokroviteljstva" i "kulturu korupcije" potaknutu novcem od narkotika.
Promjena je najočitija u brojkama: dok se stara optužnica na Cartel de los Soles pozivala čak 32 puta, opisujući Madura kao njegovog vođu, nova ga spominje samo dvaput. U novoj verziji navodi se da je Maduro, baš kao i njegov prethodnik Hugo Chávez, sudjelovao u održavanju i zaštiti tog koruptivnog sustava.
"Dobit od trgovine drogom i zaštite partnera u trgovini drogom slijeva se korumpiranim civilnim, vojnim i obavještajnim dužnosnicima nižeg i srednjeg ranga, koji djeluju u sustavu pokroviteljstva kojim upravljaju oni na vrhu - nazvanom Cartel de los Soles ili Kartel Sunca, što je referenca na sunčane insignije pričvršćene na uniforme visokih venezuelanskih vojnih dužnosnika", pojašnjava se u novoj optužnici.
