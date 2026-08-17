ZAHVATIO 3000 HEKTARA
VIDEO / Najveći požar u povijesti Belgije: Kiša daje nadu
Kiša je u ponedjeljak ujutro počela padati na istoku Belgije, pružajući ključnu pomoć vatrogascima u obuzdavanju dosad najvećeg požara zabilježenog u toj zemlji, koji je zaprijetio širenjem do njemačke granice.
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Belgijska meteorološka služba IRM očekuje između 5 i 9 milimetara kiše na tom području, kao i dodatne oborine u utorak. Temperatura u području High Fensa, prirodnog rezervata na istoku Belgije koji gori od petka, trebala bi pasti na između 19 i 20 stupnjeva Celzijevih.
„Ovo će sve promijeniti; osim vode koju donosi kiša, povećat će se i razina vlažnosti“, rekao je zapovjednik vatrogasaca Olivier Guist za belgijsku radijsku postaju RTBF.
A historic wildfire is burning 1,600 hectares of 🇧🇪Belgium's famous High Fens nature reserve. It is the country's largest fire ever, fueled by an intense 37°C heatwave pic.twitter.com/RrpBC1GLc4— Info Room (@InfoR00M) August 15, 2026
U gašenju sudjeluje oko 500 vatrogasaca iz cijele zemlje te susjedne Njemačke i Luksemburga nastojeći obuzdati požar koji je već zahvatio oko 3000 hektara u slabo naseljenom području brežuljaka prekrivenih močvarama, tresetom i šumama.
Širom Europe uzastopni toplinski valovi pojačali su sušu i isušili vegetaciju, stvarajući uvjete za brzo širenje velikih požara zbog čega su postala ugrožena čak i područja s općenito vlažnom klimom, poput High Fensa.
Lokalne vlasti u subotu su naredile evakuaciju oko 600 ljudi iz gradova Butgenbach i Waimes te im poručile da se još ne vraćaju svojim domovima.
Belgium’s largest wildfire on record has burned more than 7,400 acres in the High Fens nature reserve and was moving towards the German border on August 16. The blaze, which started on August 14, has been fought by firefighters from Belgium, Germany and Luxembourg. The EU also… pic.twitter.com/eCOsAEcqqc— TRT World (@trtworld) August 16, 2026
Lokalno tužiteljstvo pokrenulo je istragu o uzroku požara. Njemački grad Monschau u nedjelju je zatražio od stanovnika u blizini belgijske granice da napuste područje, objavivši kako se ne očekuje da će požar prijeći na njemački teritorij, ali da je moguće značajno onečišćenje dimom.
EU je od subote, nakon što je Belgija zatražila hitnu pomoć, rasporedio tri helikoptera i dva zrakoplova za gašenje požara iz različitih dijelova Europe.
Prema podacima Europskog informacijskog sustava za šumske požare, ovaj šumski požar najveći je ikad zabilježen u Belgiji, više nego dvostruko veći od požara iz 2011. godine, koji je zahvatio gotovo 1400 hektara.
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