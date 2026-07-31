PLIVALI SU
VIDEO / Oko 49.000 migranata u jednom danu iz Maroka došlo u Ceutu
Oko 49.000 migranata u posljednja 24 sata prešlo je iz Maroka u španjolsku sjevernoafričku enklavu Ceutu, prema procjenama tamošnjih vlasti.
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Ceuta amanece sumida en el caos, decenas de marroquíes asaltan una tienda de comestibles. pic.twitter.com/39s9DqW1Qu— David Santos (@davidsantosvlog) July 31, 2026
Ceuta is paying the price for the Spanish Government’s massive regularisation, the failure to enforce EU return rules and its repeated delays in implementing the Migration Pact.— Dolors Montserrat (@DolorsMM) July 30, 2026
Sánchez has lost control of Spain’s external border and his failure is now a European problem.… pic.twitter.com/BSQOPjhos7
Snimke i fotografije objavljene u javnosti prikazuju velik broj ljudi koji su iz Maroka pokušali prijeći u Ceutu plivajući, dok su lokalni mediji naveli da se prelazak granice nastavio i nakon četvrtka.
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