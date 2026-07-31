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PLIVALI SU

VIDEO / Oko 49.000 migranata u jednom danu iz Maroka došlo u Ceutu

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N1info
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31. srp. 2026. 10:38
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reuters
Stringer/REUTERS

Oko 49.000 migranata u posljednja 24 sata prešlo je iz Maroka u španjolsku sjevernoafričku enklavu Ceutu, prema procjenama tamošnjih vlasti.

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Tisuće migranata u četvrtak su preplivale put do španjolske enklave Ceute na sjeveru Afrike, nakon čega su lokalni mediji izvijestili da su se dolasci nastavili i tijekom noći, piše BBC.

Snimke i fotografije objavljene u javnosti prikazuju velik broj ljudi koji su iz Maroka pokušali prijeći u Ceutu plivajući, dok su lokalni mediji naveli da se prelazak granice nastavio i nakon četvrtka.

Teme
ceuta maroko migranti

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