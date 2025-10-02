VIDEO / Albanski premijer se narugao Trumpu: Evo što je rekao Macronu

Francuski predsjednik Emmanuel Macron i albanski premijer Edi Rama su tijekom sastanka Europske političke zajednice u Kopenhagenu uhvaćeni tijekom šaljivog trenutka.
Dok su Macron i predsjednik Azerbajdžana Ilham Alijev razgovarali, Rama je stigao do njih i obratio se francuskom čelniku.
"Trebao bi se ispričati jer nam nisi čestitao na mirovnom sporazumu kojeg je predsjednik Trump sklopio između Albanije i Azerbajdžana", kazao je Edi Rama, a okupljeni su se nasmijali.
😅Bullseye! Albania’s prime minister trolled Trump to the laughter of colleagues— NEXTA (@nexta_tv) October 2, 2025
Edi Rama jokingly demanded an apology from Macron for not congratulating him and Aliyev on “making peace”.
Earlier, the U.S. president repeatedly claimed he had ended the war between Azerbaijan and… pic.twitter.com/VWT0nZV5Yt
Macron se, također u šali, tada i ispričao.
Naime, Rama se narugao s lapsusom američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je pogrešno spomenuo "sukob između Albanije i Azerbajdžana" dok je raspravljao o naporima za mir između Armenije i Azerbajdžana.
