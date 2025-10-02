Oglas

PRASNULI U SMIJEH

VIDEO / Albanski premijer se narugao Trumpu: Evo što je rekao Macronu

author
N1 Info
|
02. lis. 2025. 14:30
Edi Rama
AFP / LUDOVIC MARIN

Francuski predsjednik Emmanuel Macron i albanski premijer Edi Rama su tijekom sastanka Europske političke zajednice u Kopenhagenu uhvaćeni tijekom šaljivog trenutka.

Oglas

Dok su Macron i predsjednik Azerbajdžana Ilham Alijev razgovarali, Rama je stigao do njih i obratio se francuskom čelniku.

"Trebao bi se ispričati jer nam nisi čestitao na mirovnom sporazumu kojeg je predsjednik Trump sklopio između Albanije i Azerbajdžana", kazao je Edi Rama, a okupljeni su se nasmijali.

Macron se, također u šali, tada i ispričao.

Naime, Rama se narugao s lapsusom američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je pogrešno spomenuo "sukob između Albanije i Azerbajdžana" dok je raspravljao o naporima za mir između Armenije i Azerbajdžana.

Teme
donald trump edi rama emmanuel macron

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ