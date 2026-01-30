Nakon Bijele kuće, i njemačka vlada slijedi trend – i koristi slike vodećih europskih političara za promicanje europskog jedinstva.
Nakon Bijele kuće, i njemačka vlada sada se uključila u viralni AI trend s melankoličnim pingvinom. Video koji prikazuje viralnog pingvina – i povezuje ga s porukom o europskom jedinstvu – objavljen je na Instagram profilu ministra vanjskih poslova Johanna Wadephula (CDU).
German Government just posted this video on TikTok with the caption— NXT EU (@NXT4EU) January 29, 2026
"Europe. For sure." pic.twitter.com/okdhuGj1uV
Video prikazuje pingvina kako se gegajući kreće kroz ledeni krajolik – a povremen čak i poleti iznad planina. Na šarenom ruksaku nalaze se fotografije njemačkog kancelara Friedricha Merza, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i britanskog premijera Keira Starmera.
"Vladavina prava nad brutalnosti"
"Preferiramo poštovanje naspram "bullyinga". Preferiramo znanost nad politikanstvom i vladavinu prava nad brutalnosti", stoji međuostalim u videu na kojem je prikazan i Zelenski
U pozadini se prikazuju isječci i slike iz nedavnih govora trojice političara – uključujući i Macronovo sada već viralno “for sure” (zasigurno) iz govora na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu.
'We're shifting to a world without rules. Imperial ambitions are resurfacing.'— Sky News (@SkyNews) January 20, 2026
President Macron references "fundamentally unacceptable tariffs used as leverage against sovereignty' during his speech in Davos.
This comes after Trump shared a text between the two on his socials pic.twitter.com/6LxmWYZOjx
"Hype" oko usamljenog pingvina"
Objava je dio međunarodnog hypea na društvenim mrežama oko takozvanog “usamljenog pingvina”, koji potječe iz dokumentarnog filma Encounters at the End of the World redatelja Wernera Herzoga, piše schwaebishe.
BREAKING: The White House just posted this AI slop of Trump walking with a Penguin on American-controlled Greenland. There are no penguins in Greenland or anywhere in the Northern Hemisphere. pic.twitter.com/gBpVBkMH28— Trump Lie Tracker (Commentary Account) (@MAGALieTracker) January 23, 2026
U toj sceni pingvin, prkoseći svakom razumu, sam odluta prema antarktičkim planinama. Herzog je nedavno rekao da je ta scena uhvatila “fascinaciju i maštu toliko mnogo ljudi”. Kroz AI manipulacije i nove kontekste, pingvin je sada postao pop-kulturni simbol.
