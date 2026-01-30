Oglas

VIDEO / Bijela kuća pokrenula trend, Njemačka uzvratila svojim pingvinom

author
N1 Info
|
30. sij. 2026. 10:30
pingvin
Screenshot / Instagram @jowadephul

Nakon Bijele kuće, i njemačka vlada slijedi trend – i koristi slike vodećih europskih političara za promicanje europskog jedinstva.

Nakon Bijele kuće, i njemačka vlada sada se uključila u viralni AI trend s melankoličnim pingvinom. Video koji prikazuje viralnog pingvina – i povezuje ga s porukom o europskom jedinstvu – objavljen je na Instagram profilu ministra vanjskih poslova Johanna Wadephula (CDU).

Video prikazuje pingvina kako se gegajući kreće kroz ledeni krajolik – a povremen čak i poleti iznad planina. Na šarenom ruksaku nalaze se fotografije njemačkog kancelara Friedricha Merza, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i britanskog premijera Keira Starmera.

"Vladavina prava nad brutalnosti"

"Preferiramo poštovanje naspram "bullyinga". Preferiramo znanost nad politikanstvom i vladavinu prava nad brutalnosti", stoji međuostalim u videu na kojem je prikazan i Zelenski

U pozadini se prikazuju isječci i slike iz nedavnih govora trojice političara – uključujući i Macronovo sada već viralno “for sure” (zasigurno) iz govora na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu.

"Hype" oko usamljenog pingvina"

Objava je dio međunarodnog hypea na društvenim mrežama oko takozvanog “usamljenog pingvina”, koji potječe iz dokumentarnog filma Encounters at the End of the World redatelja Wernera Herzoga, piše schwaebishe.

U toj sceni pingvin, prkoseći svakom razumu, sam odluta prema antarktičkim planinama. Herzog je nedavno rekao da je ta scena uhvatila “fascinaciju i maštu toliko mnogo ljudi”. Kroz AI manipulacije i nove kontekste, pingvin je sada postao pop-kulturni simbol.

Teme
NJEMAČKA emmanuel macron njemačka pingvin poruka jedinstva tiktok usamljeni pingvin

