Oglas

ESKALACIJA SUKOBA

VIDEO / Dramatične snimke stižu iz Bejruta, zgrade u plamenu nakon izraelskih napada

author author
N1 Info , Reuters
|
02. ožu. 2026. 08:36

U Izraelu i Kuvajtu oglasile su se i jutros sirene za zračnu opasnost nakon što je Iran pokrenuo novi balistički napad.

Oglas

Zbog raketa i dronova lansiranih iz Libanona aktivirale su se sirene u Haifi i širom sjevernog Izraela rano jutros, nakon što je Hezbolah izveo napade na tu zemlju kako bi pružio podršku Iranu.

To je izazvalo uzvratne napade iz Izraela širom Libanona, uključujući i Bejrut.

Video snimke koje su zabilježili očevici prikazuju zgrade u plamenu i automobile zatrpane ruševinama u Bejrutu u ranim satima ponedjeljka, nakon što je Izrael započeo zračne napade na južna predgrađa libanonske prijestolnice pod kontrolom Hezbollaha.

Izrael je priopćio da napada lokacije povezane s libanonskom šiitskom oružanom skupinom Hezbollah, jednim od glavnih saveznika Irana na Bliskom istoku, nakon što je Hezbollah priznao lansiranje projektila i dronova prema Izraelu u odmazdi za ubojstvo iranskog vrhovnog vođe Ali Hamneija.

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.

Teme
bejrut iran izrael libanon

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ