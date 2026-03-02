VIDEO / Dramatične snimke stižu iz Bejruta, zgrade u plamenu nakon izraelskih napada

U Izraelu i Kuvajtu oglasile su se i jutros sirene za zračnu opasnost nakon što je Iran pokrenuo novi balistički napad.
Zbog raketa i dronova lansiranih iz Libanona aktivirale su se sirene u Haifi i širom sjevernog Izraela rano jutros, nakon što je Hezbolah izveo napade na tu zemlju kako bi pružio podršku Iranu.
To je izazvalo uzvratne napade iz Izraela širom Libanona, uključujući i Bejrut.
Video snimke koje su zabilježili očevici prikazuju zgrade u plamenu i automobile zatrpane ruševinama u Bejrutu u ranim satima ponedjeljka, nakon što je Izrael započeo zračne napade na južna predgrađa libanonske prijestolnice pod kontrolom Hezbollaha.
Izrael je priopćio da napada lokacije povezane s libanonskom šiitskom oružanom skupinom Hezbollah, jednim od glavnih saveznika Irana na Bliskom istoku, nakon što je Hezbollah priznao lansiranje projektila i dronova prema Izraelu u odmazdi za ubojstvo iranskog vrhovnog vođe Ali Hamneija.
Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.
