DRAMA U SAUDIJSKOJ ARABIJI
VIDEO / Eksplozija na aerodromu u Rijadu: Ozlijeđeni ležali na tlu, letovi otkazani zbog napada hutista
Više je osoba ozlijeđeno u eksploziji u međunarodnoj zračnoj luci u Rijadu u subotu, prema navodima dvaju očevidaca i dviju osoba upoznatih sa situacijom, a putnici su evakuirani iz dijelova objekta.
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Jedan od očevidaca izvijestio je da je vidio eksploziju, a potom i više ozlijeđenih osoba kako leže na tlu unutar zračne luke. Više od desetak vozila hitne pomoći viđeno je kako žure prema zračnoj luci, navodi Reuters.
Ured za medije saudijske vlade i saudijska uprava za civilno zrakoplovstvo nisu za sada odgovorili na zahtjeve za komentarom o tom incidentu.
🇾🇪⚔️🇸🇦 A loud blast was heard at Riyadh’s King Khalid International Airport on Saturday, with more than a dozen ambulances responding and travelers evacuated from parts of the facility, according to a Reuters eyewitness and people briefed on the matter. Saudi government media and the civil aviation authority did not immediately comment. Flight tracking showed arrivals diverted or cancelled, and the airport told passengers to check status with airlines. Etihad and Qatar Airways cancelled multiple flights, some extending into Monday. Euronews, citing AFP, reported a diplomatic source saying the Houthis targeted the airport with a missile, and a medical source said five people were in intensive care. A witness described the blast around 3 p.m. local time. This is a new incident, separate from the Thursday attacks already confirmed by the General Authority of Civil Aviation. Those killed three Saudi nationals, including Saudia Captain Hamoud Ali Alkalthami, and wounded others. One strike hit airport facilities; the second hit a Saudia aircraft on the ground with no passengers aboard. Operations resumed later that day. Interception debris also damaged a kindergarten and a clinic complex in the capital. Claims that a missile specifically struck Terminal 3 today, that there were multiple fatalities in Saturday’s incident, or that Sanaa’s airport now requires HOCC permits for landings at King Khalid are not in the Reuters or AFP accounts and remain unverified. No formal Saudi statement on the Saturday blast has been issued yet. Sources: Reuters; Euronews/AFP; GACA (prior confirmed attacks).— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 10, 2026
Subotnji se incident dogodio u trenutku eskalacije raketnih napada jemenskih hutista, skupine povezane s Iranom, na Saudijsku Arabiju. Zračna luka već je dvaput napadnuta ovog tjedna, pri čemu su četiri osobe poginule, druge su ozlijeđene, a zrakoplov je teško oštećen.
Svi letovi za Rijad preusmjereni ili otkazani ili preusmjereni
Internetska stranica za praćenje letova Flightradar24 pokazala je da su svi letovi za Rijad preusmjereni ili otkazani, a u jednom trenutku iznad zračne luke letio je samo helikopter.
Uprava zračne luke pozvala je putnike da izravno kontaktiraju svoje zrakoplovne kompanije i provjere status leta prije dolaska u zračnu luku.
Kuwait Airways objavio je da je otkazao letove prema saudijskoj prijestolnici i iz nje zbog, kako su naveli, zatvaranja zračne luke u Rijadu uslijed tamošnje "sigurnosne situacije".
Etihad Airways i Qatar Airways ranije su otkazali više letova između svojih glavnih čvorišta i Rijada, pri čemu su neka otkazivanja obuhvatila i ponedjeljak.
Napadi hutista u četvrtak i ranije tijekom tjedna već su potaknuli brojne zrakoplovne kompanije na obustavu ili otkazivanje letova prema saudijskoj prijestolnici, i to neposredno prije nego što bi Rijad trebao biti domaćin velikih konferencija o energetici i ulaganjima.
Organizatori tih konferencija u subotu su izjavili da će se one održati prema planu te su nastojali uvjeriti sudionike u njihovu sigurnost.
Hutisti su poručili da bi zrakoplovi trebali izbjegavati saudijski zračni prostor, proglasivši ga zonom vojnih operacija nakon što je jemenska vlada, koju podržava Saudijska Arabija, ranije ovog mjeseca pokrenula ofenzivu protiv te skupine.
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