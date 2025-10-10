VIDEO / Filipine pogodio potres od 7,6: Izdano upozorenje za tsunami

Potres magnitude 7,6 pogodio je južne Filipine, priopćila je filipinska seizmološka agencija te izdala upozorenje na tsunami, koje je nakon potresa izdano i u Indoneziji.
Filipinska regija Mindanao
Filipinska seizmološka agencija izdala je upozorenje na tsunami, 'snažno' savjetujući stanovništvo u obližnjim obalnim područjima da se evakuiraju na više terene ili dalje u unutrašnjost.
Agencija Phivolcs upozorila je na štetu i naknadne potrese nakon snažnog potresa na moru, koji se na dubini od 10 km dogodio u vodama kod grada Manay u Davao Oriental u filipinskoj regiji Mindanao.
❗️⚠️🇵🇭 - A 7.6-magnitude earthquake struck offshore in the southern Philippines on October 10, 2025, at a depth of 10 km (6 miles) off Manay town in Davao Oriental province, Mindanao region.— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 10, 2025
The Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) warned of potential… pic.twitter.com/D6UiQA2Z6Z
O šteti nije bilo neposrednih izvješća, a iz Phivolcsa su rekli da se u iduća dva sata mogu očekivati valovi visine viši od jednog metra iznad normalnih plima.
A magnitude 7.6 earthquake struck off the coast of Manay, Davao Oriental at 9:43 AM on October 10, 2025, according to PHIVOLCS.— lucas délaroche (@lucasdiminahal) October 10, 2025
Keep safe, Mindanao. 🙏 pic.twitter.com/IJMUoUyIca
Na dubini od 58 kilometara
Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMS) je u priopćenju magnitudu tog potresa procijenio na 7,4 i na dubini od 58 km.
Američki sustav za upozorenje na tsunami izdao je također upozorenje na tsunami, navodeći da su opasni valovi tsunamija mogući za obale unutar 300 km od epicentra potresa.
Indonezija je izdala upozorenje na tsunami za sjeverne regije Sulawesi i Papua nakon potresa na Filipinima, priopćila je indonezijska geofizička agencija, predviđajući da postoji rizik od tsunamija visine i do 50 cm koji bi udarili u obale Indonezije.
