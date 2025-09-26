kontra pomorske blokade
VIDEO / Flotila kreće za Gazu: "Ne dostavljamo samo humanitarnu pomoć, nego i nadu"
Međunarodna flotila pomoći trebala bi u petak napustiti grčke vode i krenuti prema Gazi, rekli su organizatori, prkoseći upozorenjima Izraela da će upotrijebiti sva sredstva kako bi blokirao pristup brodovima ratom razorenoj enklavi.
Grčka zajamčila sigurnu plovidbu
Globalna flotila Sumud koristi oko 50 civilnih brodova kako bi pokušala probiti izraelsku pomorsku blokadu Gaze, što je inicijativa kojoj se Izrael snažno protivi. Na brodu su mnogi odvjetnici, parlamentarci i aktivisti, uključujući švedsku klimatsku aktivisticu Gretu Thunberg.
Njezin prolazak preko Mediterana podigao je međunarodne napetosti, posebno nakon što je, prema izvještaju, ovog tjedna napadnuta dronovima. Italija i Španjolska poslale su ratne brodove kako bi pružile pomoć svojim i drugim europskim građanima na flotili.
Greta Thunberg: Attacks & smear campaigns won’t stop us. This mission is about Gaza—2M people trapped under siege, starved & bombed daily. We call on governments to ensure safe passage & on people everywhere to raise their voices pic.twitter.com/bdj9Uc84MX— Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) September 25, 2025
Stižu početkom tjedna
Grčka je rekla da će jamčiti sigurnu plovidbu flotile kod Grčke, ali u petak bi flotila trebala ući u međunarodne vode u istočnom Mediteranu. Organizatori su rekli da brodovi namjeravaju stići početkom sljedećeg tjedna.
Izrael, koji je nametnuo pomorsku blokadu Gaze, rekao je da flotila neće proći i da će projekt samo pomoći Hamasu. Flotila je okrivila Izrael za napad dronom, dok je izraelsko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo flotilu da dostavi humanitarnu pomoć Izraelu ili će se suočiti s posljedicama.
While en route to Gaza, participants of the Global Sumud Flotilla rescued a sea turtle caught in a net in the Mediterranean.— Middle East Eye (@MiddleEastEye) September 25, 2025
One of the volunteers jumped into the water, freed the animal from ropes entangling its legs, and released it safely back into the sea pic.twitter.com/Cq92z7A6Ye
Snažna poruka Thunberg
"Ne dostavljamo samo humanitarnu pomoć. Pokušavamo dostaviti nadu i solidarnost, poslati snažnu poruku da svijet stoji uz Palestinu", rekla je Thunberg s palube broda kod grčkog otoka Krete u četvrtak.
Italija je predložila kompromis prema kojem bi se zalihe pomoći mogle dostaviti na Cipru i predati Latinskom patrijarhatu Jeruzalema, koji bi ih distribuirao u Gazi. Izrael je rekao da podržava ideju, ali ju je flotila odbacila.
This Picture will be one of the greatest pictures of all time's.— Shadowed News 🗞️ (@shadowed_news) September 4, 2025
Do You Support Freedom Flotila pic.twitter.com/EtX63aF4st
Talijansko ministarstvo izdalo upozorenje
Talijansko ministarstvo vanjskih poslova poslalo je poruku talijanskim članovima flotile u kojoj ih upozorava da ne nastavljaju misiju i nudi im pomoć pri povratku domovini ako se odluče iskrcati u Grčkoj.
Navodi se da će ratni brod koji su rasporedili intervenirati samo u operacije spašavanja na moru ili humanitarne operacije te da se "ni pod kojim uvjetima" neće upuštati u obrambene ili ofenzivne vojne manevre protiv bilo koga.
"Tko god nastavi s misijom preuzima sve rizike i osobno je odgovoran za njih", priopćilo je ministarstvo aktivistima.
