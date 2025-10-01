prati ih samo Španjolska
VIDEO / Flotila nadomak Gaze: "Izrael, velika vojna sila, boji se 40-ak malih brodova?"
Izvještaji o „zastrašivačkoj operaciji“ Izraela stižu dok Italija i Grčka ponavljaju poziv Izraelu da jamči sigurnost flotile
Izraelski ratni brodovi kružili i onesposobili komunikacijske sustave
Pro-palestinska flotila na putu prema Gazi objavila je da su je presreli i uznemiravali izraelski ratni brodovi koji su omeli komunikacijski sustav jednog od vodećih brodova, dok su Italija i Grčka ponovile pozive Izraelu da jamči sigurnost osoba na brodovima.
Global Sumud Flotilla (GSF), koja prevozi oko 500 ljudi, među kojima su klimatska aktivistica Greta Thunberg i bivša gradonačelnica Barcelone Ada Colau, izvijestila je da su izraelski ratni brodovi kružili oko „glavnog broda oko šest minuta“, pri čemu su mu na daljinu onesposobili komunikacijske sustave, piše NYT.
🚨 Just miles from Gaza. In the coming hours: either aid reaches civilians & the siege is broken, or Israel intercepts illegally. The world must watch, pressure must rise. Stand with the flotilla— Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025
📷 gabi_tolotti (IG) pic.twitter.com/uhHmvWYh8K
„U ranim jutarnjim satima izraelske okupacijske pomorske snage pokrenule su zastrašivačku operaciju“, stoji u priopćenju. U srijedu se flotila nalazila sjeverno od Egipta, oko 220 kilometara od Gaze, gdje su prethodni pokušaji zaustavljani u zoni koju aktivisti smatraju „opasnom zonom“.
"Jedan od najvećih činova uznemiravanja"
Jedan od sudionika na glavnom brodu, turski aktivist Metehan Sarı, rekao je za agenciju Anadolu da su izraelski ratni brodovi prišli na udaljenost od 5 do 10 metara u ranim satima srijede.
„Ovo je bio jedan od najvećih činova uznemiravanja s kojima smo se suočili do sada. Pokušali su nas uplašiti, ali nismo se bojali“, rekao je.
Senarai 46 buah Negara dan jumlah wakil mereka yang sertai Misi Global Sumud Flotila menuju ke Gaza pic.twitter.com/vTDqIY2jd1— Irfan_newboys🇲🇾🇵🇸🏳️🏴 (@Marchfoward) October 1, 2025
Blokada od 2009. godine
Blokada je uvedena 2009. godine od strane Izraela, nakon što je Hamas preuzeo kontrolu nad teritorijem 2007. Ujedinjeni narodi su je u više navrata osudili, nazvavši je „izravnim kršenjem međunarodnog humanitarnog i ljudskog prava“.
Konvoj prati španjolski ratni brod koji pruža zaštitu u slučaju napada dronovima. Do utorka je flotilu pratila i talijanska ratna fregata, koja je, prema tvrdnjama organizatora, ponudila sudionicima mogućnost da napuste brodove.
Španjolski brod će ostati u operativnom radijusu
Kasno u utorak, španjolska vlada je priopćila da je kontaktirala flotilu i „hitno preporučila“ da ne ulazi u izraelsku isključivu zonu, radi sigurnosti svih sudionika. Izvori u Madridu rekli su da je misija flotile „hvalevrijedna i legitimna“, ali da životi svih ljudi moraju biti prioritet.
Dodali su da španjolski patrolni brod Furor, koji je poslan pružiti podršku flotili, neće ulaziti u izraelsku isključivu zonu, jer bi time ugrozio brod i posadu. No, ostat će u operativnom radijusu i u pripravnosti u slučaju potrebe za spašavanjem.
U intervjuu za španjolsku televiziju TVE u srijedu ujutro, ministar digitalne transformacije Óscar López rekao je da sigurnost mora biti na prvom mjestu te obranio odluku vlade.
Više od 50 čamaca s aktivistima iz 44 zemlje plovi ka Gazi. Ovo je najveća civilna flotila u novoj istoriji, ujedinjeni napor da se donese nada palestinskom narodu.— Maja (@MajaBrojevi) September 29, 2025
Flotilu, radi zaštite nakon napada Izraela, prati španski ratni brod.
Hvala Greta ❤️
Brate Kime ✊
Hola Espana 👏 https://t.co/NBzdjws6I9 pic.twitter.com/omsidaabzf
"Nije riječ samo o humanitarnoj pomoći, već i o rušenju izraelske ilegalne opsade"
No, aktivisti inzistiraju da njihova operacija nije primarno o pomoći – koju opisuju kao uglavnom simboličnu – već o rušenju izraelske „ilegalne opsade“ Gaze.
Talijanski zastupnik iz Demokratske stranke, Arturo Scotto, koji se nalazi na jednom od brodova, priznao je za La Repubblicu da osjeća strah dok se približavaju Gazi, ali je naglasio da će misija biti nastavljena.
„Flotila je već pokazala svijetu jednu stvar: car je gol. Izrael, velika vojna sila, boji se 40-ak malih brodova? Ne, zna da je ova misija razotkrila njegove nedostojne kriminalne laži.“
Flotila je prošlog tjedna bila napadnuta dronovima koji su bacali šok-granate i prašak za svrbež, uzrokujući manju štetu, ali bez ozlijeđenih.
Dear friends,— David Adler (@davidrkadler) October 1, 2025
I fear this will be the final letter that I write to you from the Global Sumud Flotilla — now just 120 NM from the shores of Gaza.
Last night, several Israeli naval ships menaced our convoy. They attacked our vessels, intimidated our crew, and disabled our… pic.twitter.com/mMV2EEMt0i
Izrael namjerava preuzeti kontrolu
Izraelska mornarica je priopćila da se priprema preuzeti kontrolu nad više od 50 brodova koji se sada nalaze u dometu presretanja. Elitna mornarička komandos jedinica Shayetet 13 navodno je u pripravnosti za operaciju, koja bi mogla uključivati tegljenje brodova u luku Ashdod ili njihovo potapanje na moru, prema izvješćima izraelskog javnog servisa Kan.
U objavi na X-u, izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa’ar rekao je da odbijanje flotile da iskrca pomoć na Cipru dokazuje da je „njihov pravi cilj provokacija i služenje Hamasu“.
Talijanska premijerka Giorgia Meloni također je pozvala flotilu da obustavi misiju, upozorivši da bi svaki pokušaj probijanja blokade mogao ugroziti nedavnu američki posredovanu mirovnu inicijativu između Izraela i Hamasa.
Prethodni pokušaji aktivista da probiju izraelsku pomorsku blokadu Gaze, koju međunarodno pravo smatra nezakonitom, izraelska vojska zaustavljala je silom.
Godine 2010., izraelski komandosi ubili su 10 turskih aktivista u napadu na brod Mavi Marmara, koji je predvodio flotilu s humanitarnom pomoći prema Gazi.
