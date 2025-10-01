VIDEO / Flotila nadomak Gaze: "Izrael, velika vojna sila, boji se 40-ak malih brodova?"

Kasno u utorak, španjolska vlada je priopćila da je kontaktirala flotilu i „hitno preporučila“ da ne ulazi u izraelsku isključivu zonu, radi sigurnosti svih sudionika. Izvori u Madridu rekli su da je misija flotile „hvalevrijedna i legitimna“, ali da životi svih ljudi moraju biti prioritet.