Iran i SAD možda toleriraju zastoj u Hormuškom tjesnacu, ali cijenu će platiti ostatak svijeta

S obzirom na to da su pregovori između Sjedinjenih Država i Irana ponovno u zastoju, i Washington i Teheran signaliziraju svoju sposobnost da izdrže dugotrajni zastoj. Ipak, ovaj zastoj mogao bi prisiliti ostatak svijeta da plati visoku cijenu za rat koji nije izabrao.
Iranski "vrlo dobri" pregovarači, kako ih je opisao državni tajnik Marco Rubio, poslali su Trumpu novi prijedlog koji on smatra nezadovoljavajućim. Teheranova nespremnost da postigne kompromis prihvatljiv SAD-u sugerira njegovu udobnost s dugotrajnim zastojem, unatoč američkoj pomorskoj blokadi koja ima za cilj prisiliti režim na kapitulaciju, piše u analizi CNN.
Kako se sukob odugovlači bez vojnog ili diplomatskog rješenja, Iran vjeruje da se njegova vizija novog regionalnog poretka postupno približava prihvaćanju. Novi vrhovni vođa u poruci je proglasio pobjedu nad SAD-om i implicirao dominaciju nad Perzijskim zaljevom, prije nego što je proglasio Teheranovu kontrolu nad Hormuškim tjesnacem.
I dok se prijedlozi između glavnih gradova sporo kreću, Trump je izjavio da se "ne žuri" i da je predan svojoj pomorskoj blokadi, čak i dok analitičari očekuju da će trebati tjedni da se u potpunosti izvrši potreban pritisak na režim otvrdnut godinama sankcija.
Dok obje strane nastavljaju svoju skrivenu borbu, rastuće globalne cijene pritisnule su potrošače diljem svijeta, a analitičari predviđaju daljnji porast globalne inflacije, a zemlje se pokušavaju pripremiti za dodatne šokove ako se sukob nastavi.
"Ovo ćemo obaviti kako treba. Nećemo otići rano, a onda će se problem pojaviti za još tri godine", rekao je Trump.
