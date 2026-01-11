Oglas

UHIĆENO oko 2600 LJUDI

VIDEO / Iran tone u nasilje: Naglo porastao broj mrtvih, internet i pozivi potpuno ugašeni, SAD "spremne pomoći"

author
N1 Info
|
11. sij. 2026. 10:09
FILE PHOTO: A 3D printed miniature of U.S. President Donald Trump and Iranian flag are seen in this illustration taken January 9, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Dado Ruvic / REUTERS

Najmanje 116 ljudi poginulo je u višednevnim prosvjedima protiv iranskih vlasti, dok sigurnosne snage pojačavaju obračun s demonstrantima, a zemlja je već više od dva i pol dana gotovo potpuno odsječena od interneta.

Prema podacima Human Rights Activists News Agency (HRANA), među poginulima je sedmero maloljetnika, a većina žrtava ubijena je bojevim streljivom ili sačmom iz blizine. Uhićeno je najmanje 2.638 osoba, dok iranske vlasti tvrde da su među stradalima i 37 pripadnika sigurnosnih snaga te jedan tužitelj.

Iranski zapovjednik nacionalne policije Sardar Radan poručio je da je “razina konfrontacije s izgrednicima podignuta”, a prosvjednike je režim počeo službeno nazivati teroristima. Vlasti tvrde da su uhićeni ključni organizatori nemira.

U "blackoutu" više od 60 sati, bez poziva

Istodobno, Iran se suočava s gotovo potpunim prekidom komunikacija. Internet je blokiran više od 60 sati, a obustavljeni su i međunarodni telefonski pozivi. Prema analitičarima, cilj je spriječiti širenje informacija o prosvjedima i djelovanju sigurnosnih snaga, iako su se pojavili izvještaji o ograničenom korištenju satelitskog interneta Starlink, koji vlasti pokušavaju ometati, piše Sky.

Iz egzila se prosvjednicima ponovno obratio Reza Pahlavi, sin posljednjeg iranskog šaha, pozvavši ih da nastave izlaziti na ulice. Najavio je nove prosvjede te poručio da je iranski režim “ozbiljno oslabljen masovnim i hrabrim otporom građana”, iako zbog internetske blokade njegove poruke teško dopiru do stanovništva unutar zemlje.

Rubio i Netanyahu razgovarali, SAD "spremne pomoći"

Napetosti rastu i na međunarodnoj razini. Iran je zaprijetio odmazdom u slučaju američke intervencije, poručivši da bi Izrael i američke baze u regiji postali legitimne mete. Istodobno, američki državni tajnik Marco Rubio i izraelski premijer Benjamin Netanyahu razgovarali su o situaciji u Iranu, dok je američki predsjednik Donald Trump poručio da su Sjedinjene Države “spremne pomoći”.

Zbog stroge cenzure i ograničenog pristupa informacijama, neovisna provjera događaja na terenu i dalje je izrazito otežana.

