HORMUŠKI TJESNAC

VIDEO / Iran zaplijenio dva broda, objavili snimku akcije

23. tra. 2026. 07:31
REUTERS

Iranska revolucionarna garda (IRGC) objavila je snimke zapljene teretnog broda MSC Epaminondas, koji je jučer presretnut u Hormuškom tjesnacu.

Uz Epaminondas, zaplijenjen je i brod MSC Francesca.

U priopćenju mornarice Iranske revolucionarne garde navodi se da su brodovi „djelovali bez odobrenja“ i počinili „ponovljena kršenja“, optužujući ih da su pokušali „tajno“ napustiti tjesnac i manipulirati navigacijskim sustavima.

Također je upozoreno da Iran „prati“ kretanja u tjesnacu i najavio je „odlučne“ mjere protiv „prekršitelja“.

Podsjetimo, glavni iranski pregovarač u razgovorima sa SAD-om izjavio je da „nije moguće“ otvoriti Hormuški tjesnac zbog „očiglednih kršenja primirja“ od strane SAD-a i Izraela.

U objavi na platformi X u srijedu, Mohammad Bagher Ghalibaf rekao je da ta „kršenja“ uključuju američku pomorsku blokadu iranskih luka – što je, kako tvrdi, uzelo globalno gospodarstvo „za taoca“ – te izraelsko „ratno huškanje“ „na svim frontama“.

Iran ostaje otvoren za pregovore, rekao je predsjednik Masoud Pezeškian, ali je dodao da su „kršenje obveza, blokada i prijetnje glavne prepreke istinskim pregovorima“.

