VIDEO / Iran zaplijenio dva broda, objavili snimku akcije

Iranska revolucionarna garda (IRGC) objavila je snimke zapljene teretnog broda MSC Epaminondas, koji je jučer presretnut u Hormuškom tjesnacu.
Oglas
U priopćenju mornarice Iranske revolucionarne garde navodi se da su brodovi „djelovali bez odobrenja“ i počinili „ponovljena kršenja“, optužujući ih da su pokušali „tajno“ napustiti tjesnac i manipulirati navigacijskim sustavima.
Također je upozoreno da Iran „prati“ kretanja u tjesnacu i najavio je „odlučne“ mjere protiv „prekršitelja“.
The Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) has released footage of the IRGC-N seizure of the two cargo vessels, the MSC Francesca and the Epaminondas, in the Strait of Hormuz earlier today. Per the White House press secretary, U.S. President Donald J. Trump does not consider… pic.twitter.com/p3z0n2sFz6— OSINTdefender (@sentdefender) April 22, 2026
Podsjetimo, glavni iranski pregovarač u razgovorima sa SAD-om izjavio je da „nije moguće“ otvoriti Hormuški tjesnac zbog „očiglednih kršenja primirja“ od strane SAD-a i Izraela.
U objavi na platformi X u srijedu, Mohammad Bagher Ghalibaf rekao je da ta „kršenja“ uključuju američku pomorsku blokadu iranskih luka – što je, kako tvrdi, uzelo globalno gospodarstvo „za taoca“ – te izraelsko „ratno huškanje“ „na svim frontama“.
Iran ostaje otvoren za pregovore, rekao je predsjednik Masoud Pezeškian, ali je dodao da su „kršenje obveza, blokada i prijetnje glavne prepreke istinskim pregovorima“.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas