Moharebeh
VIDEO / Iranske vlasti ugasile internet, prijetnje smrtnom kaznom za "rat protiv Boga"
Iranske sigurnosne i pravosudne vlasti pojačale su retoriku i najavile nultu toleranciju prema prosvjedima, u nizu koordiniranih izjava koje upućuju na moguću široku represiju nad prosvjednicima.
Upozorenja dolaze nakon poruke iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost (SNSC) o „nepopustljivosti“, a dodatno ih je potvrdilo i Iransko nacionalno vijeće za sigurnost, tijelo nadležno za unutarnju sigurnost.
U kratkom priopćenju Vijeće je poručilo da će protiv sudionika prosvjeda, koje opisuje kao „naoružane vandale“ i „narušavatelje mira i sigurnosti“, biti poduzete „odlučne i nužne pravne mjere“.
Prijetnje smrtnom kaznom za „rat protiv Boga“
Jedna od najtežih poruka stigla je iz pravosuđa. Teheranski tužitelj Ali Salehi izjavio je da će sudovi podizati optužnice koje uključuju smrtnu kaznu protiv naoružanih prosvjednika.
Prema njegovim riječima, svi koji:
- oštećuju javnu imovinu
- sukobljavaju se sa sigurnosnim snagama
- pritom posjeduju hladno ili vatreno oružje
mogu biti optuženi za kazneno djelo „Moharebeh“ (rat protiv Boga) — jedno od najtežih kaznenih djela u iranskom zakonodavstvu, koje se u ranijim prosvjedima koristilo za izricanje smrtnih presuda, piše BBC.
POWERFUL PROTESTS: Video from inside Iran shows massive crowds filling the streets in protest against the hardline Islamist government, despite the internet crackdown in the country.— Fox News (@FoxNews) January 9, 2026
The protests have grown in recent days as frustrated Iranians speak out against rampant… pic.twitter.com/t8qvr711g4
Revolucionarna garda: „Nećemo tolerirati nastavak nemira“
Obavještajna služba Iranske revolucionarne garde (IRGC) poručila je da neće tolerirati ono što naziva „terorističkim djelima“, te da će operacije trajati „dok se neprijateljski plan u potpunosti ne porazi“.
Navode kako je nastavak nemira „neprihvatljiv“, dodajući da „krv poginulih u terorističkim incidentima leži na onima koji su ih isplanirali“.
Slično je poručilo i Zapovjedništvo za provedbu zakona, koje tvrdi da u nekim područjima djeluju „terorističke skupine i naoružani pojedinci“, te upozorava na tzv. „inscenirana ubojstva“ — izraz koji državni mediji često koriste kako bi odbacili odgovornost vlasti za smrt prosvjednika.
The BBC has confirmed the protests in Iran have spread to a further 16 towns or cities since Tuesday. The winds of change are blowing; may the Iranian people find happiness and freedom xhttps://t.co/PMsOTMro56 pic.twitter.com/0LveIRBNcR— Larry the Cat (@Number10cat) January 9, 2026
Iran potvrdio: internet je namjerno ugašen
Iranska vlada službeno je potvrdila da je uvela potpuni prekid interneta nakon što su krajem prosinca izbili masovni prosvjedi.
Ministarstvo komunikacija navodi da su odluku donijele „sigurnosne vlasti“, zbog „trenutačnih okolnosti u zemlji“.
Prema podacima organizacije NetBlocks, Iran je već više od 24 sata bez interneta, a povezanost je pala na samo jedan posto uobičajene razine.
Koliko je ljudi ubijeno – i zašto je teško provjeriti
Zbog gotovo potpunog informacijskog mraka, broj žrtava nije moguće neovisno potvrditi.
- Organizacija HRANA navodi da je ubijeno najmanje 48 prosvjednika i 14 pripadnika sigurnosnih snaga
- Organizacija Iran Human Rights govori o najmanje 51 ubijenom prosvjedniku, među kojima je devetero djece
- BBC Persian zasad je uspio potvrditi identitet 22 poginule osobe
Iranske vlasti dosad su priznale smrt šest pripadnika sigurnosnih snaga.
On and on they go. Unarmed. Reportedly marching on IRGC headquarters in Tehran. This is why Iran will be free: the courage of its people. Don’t look away. Don’t let the regime’s brutality pass unnoticed.pic.twitter.com/XopadFsRl9— David Patrikarakos (@dpatrikarakos) January 9, 2026
„Čujemo samo retoriku režima“
BBC-jeva novinarka Rachel Hagan navodi da je Iran praktički u potpunom informacijskom mraku.
„Internet ne radi, mobilne mreže su ugašene, a čujemo da su u nekim dijelovima zemlje u prekidu i fiksne telefonske linije“, kaže BBC Persian voditeljica Parizad Nobakht.
Zbog toga, ističe, u svijet uglavnom dopire isključivo službena verzija režima. Dio snimki ipak se pojavljuje, vjerojatno zahvaljujući ograničenom broju korisnika Starlink satelitskog interneta.
Elita ima internet, obični građani nemaju
Unatoč potpunom prekidu mreže za većinu stanovništva, račun vrhovnog vođe Alija Hameneija na platformi X i dalje je aktivan.
To je ponovno potaknulo rasprave o postojanju tzv. „slojevitog interneta“, u kojem:
- državni dužnosnici
- odabrani novinari
- dio akademske zajednice
imaju pristup neograničenom internetu, dok je ostatak stanovništva odsječen.
Iranska vlada je u prosincu potvrdila postojanje tog sustava.
Masovni prosvjedi izbili su 28. prosinca, a prema procjenama analitičara riječ je o najozbiljnijem izazovu iranskom režimu od Islamske revolucije 1979. godine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare