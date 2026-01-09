Oglas

Moharebeh

VIDEO / Iranske vlasti ugasile internet, prijetnje smrtnom kaznom za "rat protiv Boga"

author
N1 Info
|
09. sij. 2026. 19:34
Izrael i Iran
JACK GUEZ / AFP

Iranske sigurnosne i pravosudne vlasti pojačale su retoriku i najavile nultu toleranciju prema prosvjedima, u nizu koordiniranih izjava koje upućuju na moguću široku represiju nad prosvjednicima.

Upozorenja dolaze nakon poruke iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost (SNSC) o „nepopustljivosti“, a dodatno ih je potvrdilo i Iransko nacionalno vijeće za sigurnost, tijelo nadležno za unutarnju sigurnost.

U kratkom priopćenju Vijeće je poručilo da će protiv sudionika prosvjeda, koje opisuje kao „naoružane vandale“ i „narušavatelje mira i sigurnosti“, biti poduzete „odlučne i nužne pravne mjere“.

Prijetnje smrtnom kaznom za „rat protiv Boga“

Jedna od najtežih poruka stigla je iz pravosuđa. Teheranski tužitelj Ali Salehi izjavio je da će sudovi podizati optužnice koje uključuju smrtnu kaznu protiv naoružanih prosvjednika.

Prema njegovim riječima, svi koji:

  • oštećuju javnu imovinu
  • sukobljavaju se sa sigurnosnim snagama
  • pritom posjeduju hladno ili vatreno oružje

mogu biti optuženi za kazneno djelo „Moharebeh“ (rat protiv Boga) — jedno od najtežih kaznenih djela u iranskom zakonodavstvu, koje se u ranijim prosvjedima koristilo za izricanje smrtnih presuda, piše BBC.

Revolucionarna garda: „Nećemo tolerirati nastavak nemira“

Obavještajna služba Iranske revolucionarne garde (IRGC) poručila je da neće tolerirati ono što naziva „terorističkim djelima“, te da će operacije trajati „dok se neprijateljski plan u potpunosti ne porazi“.

Navode kako je nastavak nemira „neprihvatljiv“, dodajući da „krv poginulih u terorističkim incidentima leži na onima koji su ih isplanirali“.

Slično je poručilo i Zapovjedništvo za provedbu zakona, koje tvrdi da u nekim područjima djeluju „terorističke skupine i naoružani pojedinci“, te upozorava na tzv. „inscenirana ubojstva“ — izraz koji državni mediji često koriste kako bi odbacili odgovornost vlasti za smrt prosvjednika.

Iran potvrdio: internet je namjerno ugašen

Iranska vlada službeno je potvrdila da je uvela potpuni prekid interneta nakon što su krajem prosinca izbili masovni prosvjedi.

Ministarstvo komunikacija navodi da su odluku donijele „sigurnosne vlasti“, zbog „trenutačnih okolnosti u zemlji“.

Prema podacima organizacije NetBlocks, Iran je već više od 24 sata bez interneta, a povezanost je pala na samo jedan posto uobičajene razine.

Koliko je ljudi ubijeno – i zašto je teško provjeriti

Zbog gotovo potpunog informacijskog mraka, broj žrtava nije moguće neovisno potvrditi.

  • Organizacija HRANA navodi da je ubijeno najmanje 48 prosvjednika i 14 pripadnika sigurnosnih snaga
  • Organizacija Iran Human Rights govori o najmanje 51 ubijenom prosvjedniku, među kojima je devetero djece
  • BBC Persian zasad je uspio potvrditi identitet 22 poginule osobe

Iranske vlasti dosad su priznale smrt šest pripadnika sigurnosnih snaga.

„Čujemo samo retoriku režima“

BBC-jeva novinarka Rachel Hagan navodi da je Iran praktički u potpunom informacijskom mraku.

„Internet ne radi, mobilne mreže su ugašene, a čujemo da su u nekim dijelovima zemlje u prekidu i fiksne telefonske linije“, kaže BBC Persian voditeljica Parizad Nobakht.

Zbog toga, ističe, u svijet uglavnom dopire isključivo službena verzija režima. Dio snimki ipak se pojavljuje, vjerojatno zahvaljujući ograničenom broju korisnika Starlink satelitskog interneta.

Elita ima internet, obični građani nemaju

Unatoč potpunom prekidu mreže za većinu stanovništva, račun vrhovnog vođe Alija Hameneija na platformi X i dalje je aktivan.

To je ponovno potaknulo rasprave o postojanju tzv. „slojevitog interneta“, u kojem:

  • državni dužnosnici
  • odabrani novinari
  • dio akademske zajednice

imaju pristup neograničenom internetu, dok je ostatak stanovništva odsječen.

Iranska vlada je u prosincu potvrdila postojanje tog sustava.

Masovni prosvjedi izbili su 28. prosinca, a prema procjenama analitičara riječ je o najozbiljnijem izazovu iranskom režimu od Islamske revolucije 1979. godine.

