VIDEO / Izrael ne prestaje s napadima na Teheran, pogledajte kako projektili ruše zgrade

U nedjelju su se u iranskom glavnom gradu Teheranu čule nove glasne eksplozije, prenosi njemačka novinska agencija dpa.
Izraelska vojska objavila je da napada "mete koje pripadaju iranskom terorističkom režimu u Teheranu".
Stanovnici su izvijestili da se radi o napadima u središtu grada.
"Tijekom proteklog dana, izraelske zračne snage izvele su opsežne napade kako bi uspostavile zračnu nadmoć i utrle put prema Teheranu", navodi se u priopćenju izraelske vojske.
Izraelska vojska u subotu je objavila da je u napadu u Teheranu ubila iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hameneija.
U nedjelju je objavljeno da su u američko-izraelskim napadima dan ranije ubijeni i načelnik glavnog stožera iranske vojske Abdolrahim Mousavi i šef iranske policijske obavještajne službe general Gholamreza Rezaian.
צפו בתיעוד ראשון מהמטס הרחב של חיל האוויר בלב טהראן— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 1, 2026
מצורף תיעוד מהדקות האחרונות של השמדת מפקדה של משטר הטרור האיראני בלב טהראן pic.twitter.com/jGSpx0oo2Y
U napadu na ajatolaha ubijeni su i njegova kći, unuka, snaha i zet, prenijeli su iranski mediji.
Iranski Korpus islamske revolucionarne garde najavio je odmazdu.
