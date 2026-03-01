Oglas

IRAN PRIPREMA ODGOVOR

VIDEO / Izrael ne prestaje s napadima na Teheran, pogledajte kako projektili ruše zgrade

Hina
01. ožu. 2026. 11:16
napad na Iran
AFP / ATTA KENARE

U nedjelju su se u iranskom glavnom gradu Teheranu čule nove glasne eksplozije, prenosi njemačka novinska agencija dpa.

Izraelska vojska objavila je da napada "mete koje pripadaju iranskom terorističkom režimu u Teheranu".

Stanovnici su izvijestili da se radi o napadima u središtu grada.

"Tijekom proteklog dana, izraelske zračne snage izvele su opsežne napade kako bi uspostavile zračnu nadmoć i utrle put prema Teheranu", navodi se u priopćenju izraelske vojske.

Izraelska vojska u subotu je objavila da je u napadu u Teheranu ubila iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hameneija.

U nedjelju je objavljeno da su u američko-izraelskim napadima dan ranije ubijeni i načelnik glavnog stožera iranske vojske Abdolrahim Mousavi i šef iranske policijske obavještajne službe general Gholamreza Rezaian.

U napadu na ajatolaha ubijeni su i njegova kći, unuka, snaha i zet, prenijeli su iranski mediji.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde najavio je odmazdu.

Teme
Teheran idf izrael napad na Iran

