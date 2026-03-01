Ovo je novi vođa Irana

Laridžani je upozorio da se iranski nuklearni program "nikada ne može uništiti". "Jer jednom kad otkrijete tehnologiju, to vam otkriće ne mogu oduzeti", rekao je za PBS Frontline u rujnu 2025. "To je kao da ste izumitelj nekog stroja, a stroj vam ukradu. I dalje ga možete ponovno napraviti."