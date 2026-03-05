Plenković o povratku Hrvata s Bliskog istoka i cijenama energenta

Vlada će odgovoriti na mogući rast cijena energenata uslijed krize na Bliskom istoku, poručio je na sjednici vlade u četvrtak premijer Plenković, dodajući da su u tijeku evakuacije hrvatskih građana iz te regije u kojoj od subote bjesni rat.
Oglas
“Spremni smo donositi akte kojima ćemo ograničiti cijene energenata ako to bude potrebno, kao i uvođenje drugih mjera kojima se pomoglo već prije našim građanima i gospodarstvu”, najavio je premijer Plenković za slučaj “dugotrajnijeg zatvaranja Hormuškog tjesnaca”.
“Globalno govoreći, to bi sve skupa moglo rezultirati i naglim rastom cijene nafta i plina, kao i novim inflatornim pritiscima. Vlada će znati odgovoriti”, uvjerava premijer.
Teheran je u utorak 'zatvorio' Hormuški tjesnac kroz koji prolazi petina svjetske proizvodnje nafte i LNG-ja. Promet tim prolazom u praksi je zatvoren već pet dana, otkako je Iran tamo napao pet brodova.
Premijer je poručio i da su iz Irana, Izraela i Jordana evakuirani svi hrvatski državljani koji su to zatražili, dodajući da nadležna ministarstva poduzimaju “sve raspoložive mjere da u najkraćem mogućem roku” vrate što više građana koji se jave da su za to u potrebi.
“U ovom je trenutku zrakoplov Croatia Airlinesa s kapacitetom od 149 mjesta na putu za zračnu luku Dubai”, koji bi navečer trebao sletjeti u Zagreb, dodao je, najavljujući da je vlada spremna na još tri repatrijacijska leta hrvatskim zrakoplovima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, zemlje američke saveznice na udaru zračnih napada odmazde Irana nakon napada SAD-a i Izraela.
Osim hrvatskim zrakoplovima, vlada je s komercijalnim tvrtkama iz Emirata dogovorila da se preveze 300-tinjak hrvatskih državljana u četvrtak navečer, a s tvrtkom flydubai povratak 40-ak Hrvata u petak, o hrvatskom trošku.
Plenković napominje da se uglavnom u prvoj fazi radi o u ljudima koji su tamo u kraćem boravku ili na odmoru, a da je vlada spremna pomoći i rezidentima, kojih prema podacima Ministarstva vanjskih i europskih poslova u AUE-u ima 2000, a u Omanu dvadesetak.
“Svi oni još imaju i opciju da se vrate komercijalnim letovima u Europu”, s kojom je Hrvatska u uskom kontaktu radi izmjene sigurnosnih informacija, zaključuje premijer.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas