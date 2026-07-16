Svjetski poznata plaža Juhu u indijskom megapolisu Mumbaiju pretvorila se u ogromno smetlište nakon što je plimni val na obalu nanio tone plastike, kućnog otpada i kanalizacijskog mulja. Prizori koji su uslijedili izazvali su reakcije ekoloških organizacija i lokalnog stanovništva, koji upozoravaju da je zagađenje mora dosegnulo zabrinjavajuće razmjere.