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Otpad i plastika

VIDEO / Jedna od najpoznatijih plaža svijeta prekrivena tonama smeća

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N1info
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16. srp. 2026. 19:02
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PUNIT PARANJPE/AFP

Plaža Juhu u Mumbaiju nakon snažne plime prekrivena je golemim količinama otpada, što je izazvalo zabrinutost ekoloških udruga i stanovnika zbog razmjera onečišćenja.

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Svjetski poznata plaža Juhu u indijskom megapolisu Mumbaiju pretvorila se u ogromno smetlište nakon što je plimni val na obalu nanio tone plastike, kućnog otpada i kanalizacijskog mulja. Prizori koji su uslijedili izazvali su reakcije ekoloških organizacija i lokalnog stanovništva, koji upozoravaju da je zagađenje mora dosegnulo zabrinjavajuće razmjere.

Nakon snažne plime koja je pogodila obalu Arapskog mora, policija je privremeno zabranila pristup plaži, dok su spasilačke službe obilazile područje. Umjesto pješčane obale, posjetitelje, rekreativce i lokalne trgovce dočekale su velike količine plastičnih boca, ambalaže od hrane, stiropora, odbačene odjeće i obuće te kokosovih plodova.

Područjem se širio neugodan miris jer su se, osim čvrstog otpada, na obali nakupile i velike količine zagađene kanalizacijske vode, piše Free Press Journal.

More vraća ono što su ljudi u njega bacili

Stručnjaci i ekolozi ističu kako su ovakvi prizori izravna posljedica neodgovornog odnosa prema okolišu i neadekvatnog sustava upravljanja otpadom u "Gradu snova".

Najveći dio otpada u more dolazi kroz gradske odvodne kanale, rijeke i potoke koji prolaze kroz gusto naseljene dijelove Mumbaija.

Problem je posebno izražen tijekom sezone monsuna, kada obilne kiše ispiru otpad prema moru. Snažni valovi i morske struje zatim ga vraćaju prema obali - Arapsko more tako doslovno gradu vraća smeće koje su njegovi stanovnici prethodno odbacili u njega.

Velika opasnost za zdravlje ljudi i morski svijet

Plaža Juhu jedna je od najposjećenijih turističkih lokacija u Mumbaiju i važan je dio obalnog ekosustava ovog gusto naseljenog poluotoka.

Učestalo gomilanje plastike i otpadnih voda ne utječe samo na izgled plaže, već predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje ljudi, ptice i morski život. Životinje često progutaju komade plastike misleći da je riječ o hrani, što može završiti njihovim ugibanjem, dok otrovne i onečišćene vode dugoročno uništavaju osjetljiva obalna područja.

Ekolozi upozoravaju da će se ovakvi prizori nastaviti ponavljati ako se hitno ne provedu reforme komunalnog sustava i ne očiste riječni tokovi.

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