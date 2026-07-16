Otpad i plastika
VIDEO / Jedna od najpoznatijih plaža svijeta prekrivena tonama smeća
Plaža Juhu u Mumbaiju nakon snažne plime prekrivena je golemim količinama otpada, što je izazvalo zabrinutost ekoloških udruga i stanovnika zbog razmjera onečišćenja.
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Svjetski poznata plaža Juhu u indijskom megapolisu Mumbaiju pretvorila se u ogromno smetlište nakon što je plimni val na obalu nanio tone plastike, kućnog otpada i kanalizacijskog mulja. Prizori koji su uslijedili izazvali su reakcije ekoloških organizacija i lokalnog stanovništva, koji upozoravaju da je zagađenje mora dosegnulo zabrinjavajuće razmjere.
The fall of Juhu Beach needs to be studied. Earlier it used to only stink there, now it stinks with full load of visible garbage.— Mehak Jain (@droppingmehak) July 12, 2026
Looks less like Mumbai and more like some Nigeria slum near sea. pic.twitter.com/YhXySOpUW0
This is juhu beech condition.— Pankaj (@Ragepkj) July 12, 2026
Why are local municipality sleeping.
The same image will be used by foreign accounts to demean India .
Why can't the authorities put a blanket ban on plastic use in the vicinity of Juhu beech .
Maharashtra government please take the necessary… pic.twitter.com/qwoUBY0qEo
Nakon snažne plime koja je pogodila obalu Arapskog mora, policija je privremeno zabranila pristup plaži, dok su spasilačke službe obilazile područje. Umjesto pješčane obale, posjetitelje, rekreativce i lokalne trgovce dočekale su velike količine plastičnih boca, ambalaže od hrane, stiropora, odbačene odjeće i obuće te kokosovih plodova.
Područjem se širio neugodan miris jer su se, osim čvrstog otpada, na obali nakupile i velike količine zagađene kanalizacijske vode, piše Free Press Journal.
More vraća ono što su ljudi u njega bacili
Stručnjaci i ekolozi ističu kako su ovakvi prizori izravna posljedica neodgovornog odnosa prema okolišu i neadekvatnog sustava upravljanja otpadom u "Gradu snova".
Najveći dio otpada u more dolazi kroz gradske odvodne kanale, rijeke i potoke koji prolaze kroz gusto naseljene dijelove Mumbaija.
This is a beach in Mumbai, India.— Manju Asura (@mandate2049) July 15, 2026
Entirely covered in garbage and shit.
It’s 2026 and India still doesn’t have waste management. Nonexistent.
Indians are not only poor, low IQ and rapey, but also the filthiest creatures on earth.
Even animals won’t pollute their own habitat… pic.twitter.com/pzwizKcxvH
Problem je posebno izražen tijekom sezone monsuna, kada obilne kiše ispiru otpad prema moru. Snažni valovi i morske struje zatim ga vraćaju prema obali - Arapsko more tako doslovno gradu vraća smeće koje su njegovi stanovnici prethodno odbacili u njega.
Velika opasnost za zdravlje ljudi i morski svijet
Plaža Juhu jedna je od najposjećenijih turističkih lokacija u Mumbaiju i važan je dio obalnog ekosustava ovog gusto naseljenog poluotoka.
Juhu Beach Andheri West (Mumbai). Cleanest Beach, here animals are cleaner. 😥 pic.twitter.com/njItb5K5Pe— Arif Dawood (@aridwd) July 11, 2026
Učestalo gomilanje plastike i otpadnih voda ne utječe samo na izgled plaže, već predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje ljudi, ptice i morski život. Životinje često progutaju komade plastike misleći da je riječ o hrani, što može završiti njihovim ugibanjem, dok otrovne i onečišćene vode dugoročno uništavaju osjetljiva obalna područja.
Ekolozi upozoravaju da će se ovakvi prizori nastaviti ponavljati ako se hitno ne provedu reforme komunalnog sustava i ne očiste riječni tokovi.
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