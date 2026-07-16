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utrka ulazi u završnu fazu

HNS donio važnu odluku uoči izbora za predsjednika HOO-a, poznato kome će dati podršku

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16. srp. 2026. 16:01
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Igor Kralj/PIXSELL

Uoči izbora za novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, koji će se održati 29. srpnja, utrka između Dragana Primorca i Josipa Varvodića ulazi u završnu fazu. Obojica kandidata posljednjih tjedana intenzivno pokušavaju osigurati potporu članova Skupštine HOO-a, a ona će odlučiti o nasljedniku Zlatka Mateše

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Kako doznaje Silvijo Škrlec za tportal , Hrvatski nogometni savez odlučio je podržati Josipa Varvodića.

Riječ je o jednom od najutjecajnijih sportskih saveza u Hrvatskoj pa bi njegova podrška mogla imati značajnu težinu u završnici izborne utrke.

Prema informacijama tportala, stav HNS-a javnosti bi u petak trebao predstaviti tehnički direktor Saveza Stipe Pletikosa.

Izbori za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora održat će se 29. srpnja, kada će članovi Skupštine odlučiti tko će u sljedećem mandatu voditi našu krovnu sportsku organizaciju.

Dakle sada su svi 'loptački' savezi (košarka, odbojka, rukomet, vaterpolo i, sutra, nogomet) pružili podršku Varvodiću.

Također, kako tportal doznaje, Pletikosa bi trebao u Vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora predstavljati Hrvatski nogometni savez.

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