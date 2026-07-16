sve zbog uklonjenih murala
Miletić: Sram me da sam pozvao ljude da glasuju za Ivu Rinčić!
Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić oštro je prozvao gradonačelnicu Rijeke Ivu Rinčić zbog uklonjenih murala Armade na Škurinju. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.
"Sram me da sam pozvao ljude da glasuju za Ivu Rinčić! Nikada više ni za koga - izvan Mosta - neću garantirati jer se pokazalo da su mnogi takvi beskičmenjaci i prevare.
Stvarno sam ljudi mislio da je promjena važna u Rijeci i dobrodošla. I vjerojatno je bolja od korumpiranog SDP-a kao prijelaz ka nekoj normalnoj, razboritoj i neopterećenoj komunizmom budućoj riječkoj vlasti. Sada se pokazuje da je Rinčić onaj tip političarke koja se uporno želi svidjeti svima: ekstremističkoj ljevici, komunjarama, jugoslavenskim nacionalistima, ateistima, liberalima, vjernicima, kršćanima, muslimanima, Armadi, ovima i onima.
A takvi koji se uporno žele svidjeti svakome uredno se dovedu do toga da se sviđaju - nikome! Prema informacijama koje imam Iva Rinčić je Armadi obećala, dala riječ da se se neće dirati murali Armade. Rinčić je obećala da se neće dirati niti povijesni legitimni hrvatski grbovi s prvim bijelim poljem. Ali, Rinčić kada daje riječ to ne znači ništa jer ona do svoje riječi ne drži.
Ubrzo potom je naredila brisanje povijesnih hrvatskih grbova diljem grada ne bi li se svidjela Radničkoj fronti, sekti Možemo i tim opskurnim jugoslavenima. Kome donekle normalnom može smetati grb 3000 hrabrih HOS-ovaca koji su branili našu Hratsku?
Kome donekle razboritom može smetati legitimni grb postrojbe iz hrvatske vojske momaka i cura koji su naši heroji i naš ponos? Kome može smetati grb pod kojim su pali brojni vitezovi naše Hrvatske od Crvenkape do Jean-Michel Nicoliera... ili naših živih legendi Luje Soldića, Paše, Radnića? Srami se Iva. Srami se.
HOS-ov grb koji je Ivica Račan kao premijer lijeve Vlade legalizirao kao grb postrojbe iz Domovinskog rata Iva Rinčić briše. Koliko moraš biti odlijepljen od svake stvarnosti da na Škurinjskom zidu gdje su nacrtani svi grbovi postrojbi iz Domovinskog rata u kojima su bili Riječani ti ideš brisati takav jedan legitimni grb. Nema razlike između Vojka Obersnela, Uskokovog optuženika, koji je mahao jugoslavenskim zastavama, postavljao crvenu zločinačku zvezdu na vrh riječkog nebodera, koji je ubio grad kroz svoj projekt srama Titova broda Galeba, nema razlike između Obersnela, nakaradne Radničke fronte i Ive Rinčić. Ustvari razlika jenta da čak i Vojko Obersnel nije dirao grbove HOS-a. Bio je ipak puno namazaniji od Rinčić. Razlika je i u tome što Rinčić svoje ljevičarenje i odnos prema dragovoljcima Domovinskog rata vješto i manipulativno skriva ispod fejkerskog osmijeha i skupocjenih haljina u kojima se šepuri dok nam snima fejk videa. Sve fejk do fejka. Sram me do kosti što sam pozvao Riječane da glasuju za ženu koja provodi ovakve ljevičarske nakaradne politike. Nikad više takvog promašaja, nikad više vlasti koja pljuje po našim herojima."
Sram me da sam pozvao ljude da glasuju za Ivu Rinčić!— Marin Miletić (@MileticMarin_) July 16, 2026
Nikada više ni za koga - izvan Mosta - neću garantirati jer se pokazalo da su mnogi takvi beskičmenjaci i prevare. Stvarno sam ljudi mislio da je promjena važna u Rijeci i dobrodošla. I vjerojatno je bolja od korumpiranog… pic.twitter.com/ZWNXIKrPaF
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