Miletić: Sram me da sam pozvao ljude da glasuju za Ivu Rinčić!

HOS-ov grb koji je Ivica Račan kao premijer lijeve Vlade legalizirao kao grb postrojbe iz Domovinskog rata Iva Rinčić briše. Koliko moraš biti odlijepljen od svake stvarnosti da na Škurinjskom zidu gdje su nacrtani svi grbovi postrojbi iz Domovinskog rata u kojima su bili Riječani ti ideš brisati takav jedan legitimni grb. Nema razlike između Vojka Obersnela, Uskokovog optuženika, koji je mahao jugoslavenskim zastavama, postavljao crvenu zločinačku zvezdu na vrh riječkog nebodera, koji je ubio grad kroz svoj projekt srama Titova broda Galeba, nema razlike između Obersnela, nakaradne Radničke fronte i Ive Rinčić. Ustvari razlika jenta da čak i Vojko Obersnel nije dirao grbove HOS-a. Bio je ipak puno namazaniji od Rinčić. Razlika je i u tome što Rinčić svoje ljevičarenje i odnos prema dragovoljcima Domovinskog rata vješto i manipulativno skriva ispod fejkerskog osmijeha i skupocjenih haljina u kojima se šepuri dok nam snima fejk videa. Sve fejk do fejka. Sram me do kosti što sam pozvao Riječane da glasuju za ženu koja provodi ovakve ljevičarske nakaradne politike. Nikad više takvog promašaja, nikad više vlasti koja pljuje po našim herojima."