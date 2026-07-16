Komunikacijska stručnjakinja o Plenkoviću i Milanoviću: Ono što im se mora priznati - dosljedni su

"Zanimljivo je u najmanju ruku. On nije prvi put na izborima, prisutan je još od 2019. i odličan je primjer kontinuiteta u izgradnji identiteta. Dok se Nigel Farage bavi opravdavanjem svojih pet milijuna i pokušava birače uvjeriti da upravo oni trebaju biti suci njegovih postupaka, a ne institucije kojima ne vjeruje, Binface ga pobjeđuje njegovim vlastitim alatima. Koristi apsurd i potpuno nerealna obećanja, upravo ono čime se populisti često služe."