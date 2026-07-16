NIKOLINA BORČIĆ
Komunikacijska stručnjakinja o Plenkoviću i Milanoviću: Ono što im se mora priznati - dosljedni su
Lik satiričnog kandidata Counta Binfacea, koji je u britanskoj izbornoj utrci uspio privući više od 30 posto potpore u izbornoj jedinici Clacton, pokazuje da se populizam može pobijediti njegovim vlastitim komunikacijskim alatima, smatra komunikacijska stručnjakinja Nikolina Borčić.
U Novom danu s Hrvojem Krešićem analizirala je kako politička satira razotkriva populističke obrasce, zašto je današnja politička komunikacija sve površnija te kako vidi stanje na hrvatskoj političkoj sceni.
Borčić kaže da fenomen Counta Binfacea prati već godinama te ističe da nije riječ o slučajnom političkom performansu.
"Zanimljivo je u najmanju ruku. On nije prvi put na izborima, prisutan je još od 2019. i odličan je primjer kontinuiteta u izgradnji identiteta. Dok se Nigel Farage bavi opravdavanjem svojih pet milijuna i pokušava birače uvjeriti da upravo oni trebaju biti suci njegovih postupaka, a ne institucije kojima ne vjeruje, Binface ga pobjeđuje njegovim vlastitim alatima. Koristi apsurd i potpuno nerealna obećanja, upravo ono čime se populisti često služe."
Podsjetila je kako satirični kandidat u svom programu obećava, među ostalim, nacionalizirati pjevačicu Adele, ukinuti VAR ili natjerati direktore vodovodnih tvrtki da plivaju u zagađenoj vodi.
"To je dovođenje do apsurda teza kojima populisti često osvajaju izbore. Genijalno je pokazao kako se taj populistički komunikacijski kod može srušiti."
"Kanta je fenomenalno odabran simbol"
Posebno ističe da je Binface godinama dosljedno gradio svoj identitet.
"Predstavio se kao vođa reciklera s planeta Sigma 9 i cijelo vrijeme zapravo raspravljate s kantom za smeće. Kanta je fenomenalno odabran simbol jer aktivira vrlo jasne mentalne modele. Kad s kantom uđete u prostoriju, došli ste baciti smeće. Pitanje je samo tko je smeće u ovoj priči."
Prema njezinu mišljenju, upravo je Nigel Farage završio u toj ulozi, dok su ostale velike stranke izbjegle ulazak u sukob s Binfaceom.
"Glavne stranke i Zeleni nisu ušli u raspravu s kantom. Tako su izbjegli da se taj apsurd i parodija prenesu na njih. Sve se preslikalo na onoga koji je godinama gradio populističku retoriku i rušio tuđa obećanja."
Borčić smatra da cijeli slučaj govori i o vremenu u kojem živimo.
"Bavimo se spektaklom, a ne aferama. To je dvosjekli mač. Ali zanimljivo je da Binface u intervjuima koristi vrlo zdravorazumske izjave, poput toga da je vruće i da valjda nitko ne očekuje da sat vremena odgovara na pitanja. Upravo na takvim praznim, ali naizgled logičnim porukama populisti često pridobivaju birače."
"Jako je teško nametnuti narativ"
Osvrnula se i na slogan "Put your voice in the bin", koji se tijekom kampanje pretvorio u jednu od glavnih političkih poruka.
"To je primjer komunikacijskog koda koji uspijeva samo rijetkima. Funkcionira i doslovno i metaforički. Govori o kanti za smeće u koju bacamo ono što nam više ne treba, ali istodobno nitko ne može tvrditi da je riječ o osobnoj uvredi jer se referira na identitet kandidata."
Na pitanje može li se protiv političkog populizma boriti unutar okvira konvencionalne politike, Borčić odgovara da je to danas iznimno zahtjevno.
"Jako je teško nametnuti narativ. Političari danas moraju na svim platformama strateški slati istu poruku i pritom biti vidljivi. Građani sve manje vjeruju političarima i institucijama, a mainstream politika često nema konkretna rješenja za konkretne probleme. Tu prazninu popunjavaju populisti ili, kao u ovom slučaju, politička satira koja taj populizam dovodi do apsurda."
Dodaje da se u Hrvatskoj populizam najčešće svodi na najjednostavnije podjele.
"Kod nas je sve na vrlo bazičnoj razini. Vrhunac političke komunikacije često je vrijeđanje na osobnoj ili nacionalnoj osnovi. To nije sofisticirano i rijetko je usmjereno na stvarne probleme."
"Nadam se da će kvalitetan sadržaj isplivati"
Govoreći o budućnosti političke komunikacije, kaže da se nada kako građani postaju zasićeni površnim sadržajem i stalnim spektaklom.
"Nadam se da će kvalitetan sadržaj ipak isplivati, ali uz puno više truda. Političari vrlo često nemaju jasnu dugoročnu strategiju ni matricu onoga što žele postići svojim javnim nastupima. Često samo 'gađaju' porukama pa što prođe."
Krešić je razgovor usmjerio i na primjer mađarskog oporbenog čelnika Pétera Magyara, koji je velik dio potpore stekao obilazeći građane diljem zemlje. Borčić smatra da izravni kontakt s biračima i dalje ima veliku vrijednost.
"Stvarni kontakt čovjeka s čovjekom uvijek ostavlja trag. Ljudi žele vidjeti osobu, razgovarati s njom i steći vlastiti dojam. To može biti vrlo uspješna strategija, ali danas više nije dovoljna sama za sebe. Mora biti dio šire i dosljedno razrađene komunikacijske strategije."
Dodaje kako su danas uspješniji političari koji imaju jasno podijeljene komunikacijske uloge unutar svojih timova.
"Ljudi moraju prepoznati dosljednost. Tek tada, kada političara sretnu uživo i vide da je to ista osoba koju poznaju iz javnog prostora, lakše će mu vjerovati."
Na kraju se osvrnula i na političku komunikaciju u Hrvatskoj, ocijenivši da se posljednjih godina dodatno banalizira.
"Predsjednik i premijer su izgradili identitet"
"To nije pojednostavljivanje, nego banalizacija. Možete jednostavno prenijeti kvalitetnu poruku, ali kod nas se sve češće svodi na osobna podbadanja koja nisu ni posebno zanimljiva ni korisna. Ne vidim sustavno usmjerenje prema rješavanju problema, nego stalno poticanje podjele na 'mi' i 'oni'."
Kao primjer dosljedno izgrađenih političkih identiteta izdvojila je predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića.
"Predsjednik je izgradio identitet buntovnika koji se ne boji sukoba, a premijer razumnog upravitelja sustava. Jedan drugome zapravo služe kao najbolja potvrda vlastitog identiteta. Bez tog međusobnog odnosa obojica bi izgubila dio političkog imidža koji godinama grade. Ono što im se ne može osporiti jest da su obojica dosljedni u načinu na koji komuniciraju", zaključila je Nikolina Borčić.
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