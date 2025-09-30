kod narančaste zone
VIDEO / Kada flotila stiže u Gazu? Nije jedina, evo tko sve pokušava razbiti izraelsku blokadu
Globalna flotila Sumud udaljena je samo nekoliko sati od ulaska u „narančastu zonu“, 150 nautičkih milja od obale Gaze, gdje postoji visok rizik od presretanja od strane Izraela.
Globalna flotila Sumud kod „narančaste zone“
Kretanje flotile možete pratiti na OVOM LINKU.
Organizatori navode da je 42 broda s 532 sudionika krenulo u završnu etapu putovanja u subotu navečer, nakon nekoliko dana kašnjenja. No vodeći brod, Family, koji je pretrpio katastrofalni kvar motora kod obale Grčke u četvrtak, morao je biti ostavljen.
Kieran Andrieu, suradnik Novara Medije, koji je bio na Familyju, sada izvještava s drugog broda i kaže da dobro napreduju kroz međunarodne vode. Očekuje da će do utorka navečer stići u područje gdje su izraelske snage ranije nezakonito presretale brodove – uključujući Madleen i Handala – u međunarodnim vodama. Ako flotila ne bude presretnuta, mogla bi stići do Gaze u četvrtak.
The last chapter begins now. Every voice, every prayer, every act of support matters pic.twitter.com/h27AVljQnO— Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) September 30, 2025
Tehnički problemi i sigurnosni incidenti
U ponedjeljak ujutro jedan brod flotile evakuirao je Turski Crveni polumjesec nakon što je počeo propuštati, pa se broj brodova koji plove zajedno smanjio na 41, dok četiri pokušavaju sustići, uključujući dva iz Turske.
Talijanska i španjolska ratna mornarica pratile su flotilu od izlaska iz grčkih voda. Kad je brod evakuiran, primijećen je novi ratni brod na horizontu – kasnije je potvrđeno da ga je poslala Turska radi pomoći Crvenog polumjeseca u distribuciji humanitarne pomoći i odgovora na mayday poziv.
Salpa da Catania la Freedom Flotilla e la Thousand Madleens in direzione di Gaza pic.twitter.com/9kBB2fNzz6— Local Team (@localteamit) September 28, 2025
Otkako su prošlog utorka dronovi napali flotilu, ona se sklonila u grčke vode sve do subote. Neki organizatori tvrde da su vjerovali kako prijeti ozbiljniji napad. No u nedjelju su prvi put cijelu noć proveli u međunarodnim vodama bez incidenta.
Što se tiče kvara na Familyju, uzrok nije utvrđen. Pojavile su se vjerodostojne sumnje na sabotažu – turski inženjer rekao je da je prilikom pregleda otkrio da je „svo ulje nestalo“.
U međuvremenu je u Tunisu stranac optužen u vezi s napadima dronovima na Family i Alma, a antiteroristička policija istražuje moguće veze s Mossadom.
Watch | Turkey delivers food and medical aid to the Global Sumud Flotilla as it continues its journey toward Gaza. pic.twitter.com/MWNdErzKQy— Quds News Network (@QudsNen) September 29, 2025
Premještanje sudionika
Većina od tridesetak ljudi s Familyja raspoređena je na druge brodove, ali najmanje troje ih je napustilo misiju. Organizatori su se prebacili na Almu, najveći brod, na kojem su Greta Thunberg i Yasemin Acar iz upravnog odbora.
Andrieu sada plovi na španjolskoj jahti Adara s još 22 ljudi, uključujući izabrane političare iz Argentine i Španjolske. Francusko-palestinska europarlamentarka Rima Hassan sada je na malom brodu Captain Nikos. Neki su se maknuli s Alme da bi ustupili mjesta drugima – primjerice irski komičar Tadhg Hickey sada je na brodu Meteque iz Tunisa.
Nova flotila – Tisuću Madleena za Gazu
Globalna flotila Sumud više nije jedina misija na Mediteranu koja pokušava probiti izraelsku blokadu Gaze – još jedna flotila isplovila je iz Italije tijekom vikenda.
Osmica brodova s gotovo 70 ljudi iz više od 20 zemalja čini misiju Thousand Madleens to Gaza X Freedom Flotilla. Na brodovima su izabrani političari iz Francuske, Belgije, Irske, Španjolske, SAD-a i Danske; irska autorica Naoise Dolan te francusko-malijska aktivistica Assa Traoré.
Our Thousand Madleens boats continue just behind Sumud. The next few days will be a test of whether the world will finally end the same impunity that has let Israel butcher Palestinians for decades pic.twitter.com/kTqjZ4mCa5— Naoise Dolan (@NaoiseDolan) September 29, 2025
Organizatori poručuju: „Svaki brod koji pokrenemo izravan je izazov blokadi i deklaracija solidarnosti. Ne plovimo kao dobrotvorna misija, već kao dio globalne borbe protiv apartheida i za pravo Palestinaca da žive slobodno.“
Conscience planira prevesti 100 liječnika
FFC (Freedom Flotilla Coalition), koji već 15 godina šalje brodove prema Gazi, naglašava sigurnost plovidbe, pravnu obranu i komunikaciju kako bi imao globalni utjecaj i učinio ono što „vlade, korporacije i institucije“ odbijaju.
Jedan brod, Conscience, još nije isplovio – radi se o velikom putničkom brodu koji je bio teško oštećen u napadu drona u svibnju kod Malte. Sada je popravljen i planira prevoziti 100 liječnika i novinara.
Ostale inicijative
Omar al-Hassi is a former Prime Minister of Libya and also a member of the Omar Al Moqhtar boat making him the highest ranking politician in our flotilla pic.twitter.com/rG7ZGS41E9— Yvonne Ridley 4 Glasgow (@yvonneridley) September 27, 2025
Još jedan brod, Omar Al Mokhtar, isplovio je iz Libije s bivšim premijerom Omarom al-Hassijem i britanskom novinarkom Yvonne Ridley. Globalna flotila Sumud odbila ga je primiti jer nije prošao stroge protokole obuke i provjere. Brod je zatim preuređen u „bolnički brod“ s jedinicom intenzivne njege i sada plovi iza glavne flotile.
