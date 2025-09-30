Kieran Andrieu, suradnik Novara Medije, koji je bio na Familyju, sada izvještava s drugog broda i kaže da dobro napreduju kroz međunarodne vode. Očekuje da će do utorka navečer stići u područje gdje su izraelske snage ranije nezakonito presretale brodove – uključujući Madleen i Handala – u međunarodnim vodama. Ako flotila ne bude presretnuta, mogla bi stići do Gaze u četvrtak.