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DRONOM NA SOČI

VIDEO / Kaos u Putinovu ljetovalištu: Ukrajinski napad izazvao paniku, prekinut koncert ruske pjevačice

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N1info
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10. ruj. 2026. 08:13
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soči napad
Screenshot: X

Snimke napada na rusko crnomorsko ljetovalište Soči šire se društvenim mrežama, a u napadu pomorskim dronom ozlijeđeno je osam ljudi i prekinut koncert popularne ruske pjevačice Tatjane Bulanove.

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Ukrajinski pomorski dron pogodio je luku u ruskom crnomorskom ljetovalištu Sočiju, pri čemu je ozlijeđeno osam osoba, a napad je izazvao paniku i doveo do prekida koncerta popularne ruske pjevačice Tatjane Bulanove.

Ukrajinski pomorski dron pogodio je luku u Sočiju, omiljenom ljetovalištu ruskog predsjednika Vladimira Putina, objavili su ukrajinski dužnosnici, piše Kyiv Independent.

U napadu je ozlijeđeno osam ljudi, priopćile su lokalne ruske vlasti, dok su snimke objavljene na društvenim mrežama prikazale eksploziju i požar uz obalu.

Napad je izazvao paniku među stanovnicima i turistima, a zbog sigurnosne prijetnje prekinut je i koncert ruske pjevačice Tatjane Bulanove.

Prema navodima lokalnih vlasti, ozlijeđene osobe zadobile su lakše ozljede, a oštećena je infrastruktura u blizini obale.

Soči je jedno od najpoznatijih ruskih crnomorskih odredišta, a u njegovoj se blizini nalazi i jedna od službenih rezidencija Vladimira Putina.

Teme
rat u ukrajini rusija soči ukrajinski napad

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