DRONOM NA SOČI
VIDEO / Kaos u Putinovu ljetovalištu: Ukrajinski napad izazvao paniku, prekinut koncert ruske pjevačice
Snimke napada na rusko crnomorsko ljetovalište Soči šire se društvenim mrežama, a u napadu pomorskim dronom ozlijeđeno je osam ljudi i prekinut koncert popularne ruske pjevačice Tatjane Bulanove.
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Ukrajinski pomorski dron pogodio je luku u ruskom crnomorskom ljetovalištu Sočiju, pri čemu je ozlijeđeno osam osoba, a napad je izazvao paniku i doveo do prekida koncerta popularne ruske pjevačice Tatjane Bulanove.
Ukrajinski pomorski dron pogodio je luku u Sočiju, omiljenom ljetovalištu ruskog predsjednika Vladimira Putina, objavili su ukrajinski dužnosnici, piše Kyiv Independent.
Full attack on Sochi 🔥🤩 pic.twitter.com/AlG4Pmjc0P— MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) September 9, 2026
Reports indicate that the port in Sochi has been attacked. pic.twitter.com/q6YS0aDjgJ— WarTranslated (@wartranslated) September 9, 2026
U napadu je ozlijeđeno osam ljudi, priopćile su lokalne ruske vlasti, dok su snimke objavljene na društvenim mrežama prikazale eksploziju i požar uz obalu.
Massive fire at Sochi port in Russia after reported Ukrainian drone strikes. pic.twitter.com/mKzv3kMV99— Open Source Intel (@Osint613) September 9, 2026
⚡This night, Sochi was hit by drones and unmanned boats, according to OSINT public sources.— BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) September 10, 2026
According to the Krasnodar Krai Operations Staff, a fire occurred on the embankment in the city as a result of the attack.
Also, due to the attack, the performance of Russian singer… pic.twitter.com/eUdPkcSGYf
Napad je izazvao paniku među stanovnicima i turistima, a zbog sigurnosne prijetnje prekinut je i koncert ruske pjevačice Tatjane Bulanove.
Prema navodima lokalnih vlasti, ozlijeđene osobe zadobile su lakše ozljede, a oštećena je infrastruktura u blizini obale.
Soči je jedno od najpoznatijih ruskih crnomorskih odredišta, a u njegovoj se blizini nalazi i jedna od službenih rezidencija Vladimira Putina.
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