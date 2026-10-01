JANAF-u odobreno produljenje licence za nastavak suradnje s NIS-om

OFAC-ova licenca za suradnju s NIS-om potrebna je stoga što je NIS pod američkim sankcijama, koje je SAD uveo ruskom energetskom sektoru zbog invazije Rusije na Ukrajinu. Budući da su ruske kompanije Gazpromnjeft i Gazprom većinski vlasnici NIS-a, američke sankcije odnose se i na NIS.