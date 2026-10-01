OFAC
JANAF-u odobreno produljenje licence za nastavak suradnje s NIS-om
JANAF-u je odobreno novo produljenje licence američkog Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC), 30. listopada ove godine, priopćio je Janaf u četvrtak.
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Time je Janafu omogućena daljnja provedba ugovornih aktivnosti s Naftnom industrijom Srbije (NIS), u skladu s važećim sankcijskim režimom.
OFAC-ova licenca za suradnju s NIS-om potrebna je stoga što je NIS pod američkim sankcijama, koje je SAD uveo ruskom energetskom sektoru zbog invazije Rusije na Ukrajinu. Budući da su ruske kompanije Gazpromnjeft i Gazprom većinski vlasnici NIS-a, američke sankcije odnose se i na NIS.
Kada licenca ne bi bila produžena, JANAF ne bi smio isporučivati naftu rafineriji u Pančevu, ključnoj za opskrbu Srbije naftnim derivatima.
Produljenje licence rezultat je aktivnosti koje je Janaf provodio u suradnji s vladom te uz podršku američkih pravnih stručnjaka za područje međunarodnih sankcija, kaže se u priopćenju.
Dodaje se kako odobrenje licence potvrđuje važnost Janafove uloge u osiguravanju stabilnih europskih energetskih tokova te predstavlja nastavak poslovanja u okviru svih primjenjivih međunarodnih propisa i regulatornih zahtjeva.
"Dobivanje novog produljenja OFAC licence potvrđuje odgovoran i transparentan pristup Janafa poslovanju u složenom međunarodnom regulatornom okruženju. Kao operator strateške energetske infrastrukture nastavit ćemo svojim partnerima pružati pouzdanu uslugu te doprinositi sigurnosti i stabilnosti opskrbe energentima u Republici Hrvatskoj i Europi", izjavila je Uprava Janafa.
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