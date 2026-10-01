Oglas

OFAC

JANAF-u odobreno produljenje licence za nastavak suradnje s NIS-om

author
Hina
|
01. lis. 2026. 09:48
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
17.09.2020., Miramarska cesta 24, Zagreb - Sjediste JANAF-a na Miramarskoj cesti. r"nPhoto: Slavko Midzor/PIXSELL
Slavko Midzor/PIXSELL

JANAF-u je odobreno novo produljenje licence američkog Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC), 30. listopada ove godine, priopćio je Janaf u četvrtak.

Oglas

Time je Janafu omogućena daljnja provedba ugovornih aktivnosti s Naftnom industrijom Srbije (NIS), u skladu s važećim sankcijskim režimom.

OFAC-ova licenca za suradnju s NIS-om potrebna je stoga što je NIS pod američkim sankcijama, koje je SAD uveo ruskom energetskom sektoru zbog invazije Rusije na Ukrajinu. Budući da su ruske kompanije Gazpromnjeft i Gazprom većinski vlasnici NIS-a, američke sankcije odnose se i na NIS.

Kada licenca ne bi bila produžena, JANAF ne bi smio isporučivati naftu rafineriji u Pančevu, ključnoj za opskrbu Srbije naftnim derivatima.

Produljenje licence rezultat je aktivnosti koje je Janaf provodio u suradnji s vladom te uz podršku američkih pravnih stručnjaka za područje međunarodnih sankcija, kaže se u priopćenju.

Dodaje se kako odobrenje licence potvrđuje važnost Janafove uloge u osiguravanju stabilnih europskih energetskih tokova te predstavlja nastavak poslovanja u okviru svih primjenjivih međunarodnih propisa i regulatornih zahtjeva.

"Dobivanje novog produljenja OFAC licence potvrđuje odgovoran i transparentan pristup Janafa poslovanju u složenom međunarodnom regulatornom okruženju. Kao operator strateške energetske infrastrukture nastavit ćemo svojim partnerima pružati pouzdanu uslugu te doprinositi sigurnosti i stabilnosti opskrbe energentima u Republici Hrvatskoj i Europi", izjavila je Uprava Janafa.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
janaf nis ofac

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ