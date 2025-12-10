na floridi
VIDEO / Manji zrakoplov tijekom prisilnog slijetanja na autocesti udario u automobil
Manji zrakoplov je u ponedjeljak navečer prisilno sletio na autocestu na Floridi te pri tome udario u jedan automobil. Pilot i njegov suputnik u nesreći nisu ozlijeđeni, dok je vozačica automobila prevezena u lokalnu bolnicu.
Američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) potvrdila je da je višemotorni zrakoplov s fiksnim krilima u ponedjeljak pokušao sletjeti na autocestu Interstate-95 na Floridi nakon što je prijavio probleme s motorom.
Tijekom pokušaja prisilnog slijetanja zrakoplov je udario u jedan od automobila, pri čemu je 57-godišnja vozačica zadobila lakše ozljede te je odvezena u lokalnu bolnicu, dok pilot i njegov suputnik, obojica 27-godišnjaci, nisu ozlijeđeni.
WATCH: Small plane crashes into car while landing on I-95 in Brevard County, Florida pic.twitter.com/WpAFd2INs4— BNO News Live (@BNODesk) December 9, 2025
“Srećom se auto nije prevrnuo, nego se nekako zgužvao i završio na boku,” opisao je Jim Coffey, koji je svjedočio nesreći. Za Spectrum News 13 rekao je da je zrakoplov zamalo udario u njegov automobil, ali ga je srećom u posljednjim sekundama preletio.
Prizor su zabilježile i neke kamere koje prikazuju kako je zrakoplov udario u stražnji dio automobila, a zatim skliznuo naprijed.
Fotografije posljedica nesreće pokazale su zgužvan prtljažnik automobila i zrakoplov koji je u sudaru ostao bez nosa i prednjeg kotača, piše The New York Post.
Kako su još priopćile vlasti, Savezna uprava za zrakoplovstvo preuzet će vodeću ulogu u istrazi nesreće.
