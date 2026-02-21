VIDEO / Minuta pljeska za Merkel: Je li Merz postao “Merzel”?

Godinu ranije, uoči savezne izborne kampanje u Njemačkoj, parlamentarna skupina CDU/CSU pod Merzovim vodstvom podnijela je neobvezujući, ali simbolički snažan prijedlog za strožu migracijsku politiku. Rezolucija je prošla samo zato što je za nju glasala i krajnje desna Alternativa za Njemačku (AfD) — što je u njemačkoj politici tabu, jer sve etablirane stranke održavaju „zaštitni zid“ protiv bilo kakvog oblika suradnje s AfD-om.