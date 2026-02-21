"obiteljski" skup cdu-a
VIDEO / Minuta pljeska za Merkel: Je li Merz postao “Merzel”?
Gotovo minutu delegati na stranačkom kongresu Kršćansko-demokratske unije (CDU) u Stuttgartu pljeskali su počasnoj gošći koja je sjedila u prvom redu, dok se muškarac za govornicom počeo vrpoljiti. „Uz nju …“, započeo je, pokušavajući predstaviti sljedećeg uglednika. Tek kada je drugi put prekinuo pljesak, dvorana se napokon smirila.
Friedrich Merz, njemački kancelar i čelnik desnocentrističkog CDU-a, upravo je doživio ono što je zasigurno bilo pomalo dvosmisleno iskustvo: dočekao je Angelu Merkel.
Merkel — kancelarka od 2005. do 2021., bivša predsjednica CDU-a i godinama Merzova suparnica — uglavnom je izbjegavala stranačka okupljanja otkako je napustila dužnost. No u petak je u Stuttgartu 71-godišnjakinja dočekana ne samo kurtoazno, nego s iskrenom toplinom. Mnogi su delegati ustali na noge.
Awkward reunion:— Rosalia Romaniec🇩🇪 🇵🇱 🇮🇹🇪🇺 (@RosaliaRomaniec) February 20, 2026
Merz and Merkel meet face to face at her first appearance for years at her conservative CDU Party’s Conference in Stuttgart. pic.twitter.com/CtXjdUR65d
Djelomično skup, djelomično - obiteljsko okupljanje
Stranački kongresi pažljivo su režirani događaji, dijelom politički skup, dijelom obiteljsko okupljanje. Prikazi jedinstva često prikrivaju dublje napetosti. Ipak, Merkelino tiho i kratko pojavljivanje u Stuttgartu govorilo je mnogo: o njoj, o Merzu i o stranci koju su oboje oblikovali. Bez obzira na unutarnje rasprave u CDU-u o njezinu nasljeđu, formalni raskid s merkelizmom nije na vidiku.
Ako ništa drugo, Merz sve više nalikuje ženi nasuprot kojoj se nekoć definirao.
Taj zaokret sažet je u jednoj rečenici iz njegova govora: „Donio sam konačnu odluku da ću za našu politiku potporu tražiti isključivo u političkom centru.“ Ta rečenica označila je primjetan odmak. I bilo je teško ne zamisliti Merkel kako to registrira s tihim zadovoljstvom, piše POLITICO.
Herrlich! #Merz begrüßt #Merkel und hält den langanhaltenden Applaus für sie nicht aus, sondern unterbricht ihn, damit er endlich endet 😅😅👌🏻pic.twitter.com/nFfWWpEnCb— Storch_i (@Storch_i) February 20, 2026
Godinu ranije, uoči savezne izborne kampanje u Njemačkoj, parlamentarna skupina CDU/CSU pod Merzovim vodstvom podnijela je neobvezujući, ali simbolički snažan prijedlog za strožu migracijsku politiku. Rezolucija je prošla samo zato što je za nju glasala i krajnje desna Alternativa za Njemačku (AfD) — što je u njemačkoj politici tabu, jer sve etablirane stranke održavaju „zaštitni zid“ protiv bilo kakvog oblika suradnje s AfD-om.
„Ne gledam ni desno ni lijevo; u tim pitanjima gledam ravno naprijed“, rekao je Merz tada. Mnogi su to protumačili kao spremnost da se zamagli taj zaštitni zid. Ljevica je reagirala uznemireno; uslijedile su masovne demonstracije. Merkel je, prekidajući svoju uobičajenu šutnju nakon odlaska s dužnosti, kritizirala Merzov potez kao pogrešku.
Malo tko sumnja da sada pozdravlja njegovo novo pozicioniranje.
„Draga Angela, dobro došla u Stuttgart“
Što otvara pitanje: zašto je Merkel u Stuttgartu dočekana tako srdačno, iako se široki dijelovi stranke slažu da je tijekom njezina mandata bilo ozbiljnih pogrešaka — od pristupa Rusiji do upravljanja migracijskom krizom 2015.?
Godinama je Merz držao distancu, obećavajući da će CDU ponovno učiniti „prepoznatljivim“ i njemačku državu „sposobnijom za provedbu vlastitog autoriteta“. Sada je poručio: „Draga Angela, dobro došla u Stuttgart.“
Internetski kritičari skovali su spojnicu „Merzel“, ismijavajući uočeno približavanje Merza i Merkel.
Je li to znak ublaženih uvjerenja? Ili je Merz zaključio da većina u njegovoj stranci preferira sklad, stvaran ili insceniran, umjesto otvorenog sukoba — osobito kada je riječ o vlasti?
Kamo god se Merkel kretala kongresnim centrom, okretale su se glave i mobiteli. Srdačno su je pozdravljali, grlili i tražili selfie. Delegati su više puta opisivali stranku kao „obitelj“, uključujući i neke koji su je nekoć kritizirali.
Jana Schimke, bivša zastupnica CDU-a u Bundestagu iz Brandenburga, danas čelnica njemačkog udruženja hotela i restorana, pripada konzervativnom krilu stranke koje je dugo negodovalo zbog Merkelina centrističkog kursa. „Smatram vrlo pozitivnim što je bivša kancelarka ovdje“, rekla je. Merkel je, sugerirala je, željela pokazati potporu Merzu.
Jens Spahn, sada čelnik parlamentarne skupine CDU/CSU i nekadašnji ministar zdravstva u Merkelinoj vladi, imao je sličan ton. „Stranački kongres je trenutak pozicioniranja, ali i obiteljska proslava“, rekao je. „A Angela Merkel dio je obitelji.“
Volker Kauder, dugogodišnji čelnik zastupničkog kluba za vrijeme Merkel, rekao je to izravno: „Stranka želi jedinstvo, a ne spor.“ A premijer Saske Michael Kretschmer vidljivo se trgnuo na sugestiju o raskidu s Merkel: „Nimalo!“
„Merzel“
Jedan bivši savezni ministar, koji je želio ostati anoniman kako bi mogao govoriti otvoreno, ponudio je strateškije tumačenje: za Merkel je posjet bio „win-win“; signalizirao je da joj je i dalje stalo do stranke.
Za Merza, bez obzira na osobne animozitete, nije bilo mnogo izbora nego zauzeti pomirljiv ton.
Moguća je bila i izborna računica, rekao je bivši ministar. U Baden-Württembergu, gdje čelnik CDU-a Manuel Hagel nastoji pobijediti Zelenog Cema Özdemira na regionalnim izborima 8. ožujka, fotografije s Merkel možda će učinkovitije privući birače centra i lijevog centra nego slike s Merzom.
Na kraju, CDU-u je najvažnije moći vladati. Od koga preotima birače — i s kakvom ikonografijom, porukama ili obećanjima — dolazi tek na drugo mjesto.
Internetski kritičari smislili su izraz „Merzel“, ismijavajući uočeno približavanje Merza i Merkel. Unutar stranke, međutim, gotovo da i nema otpora. Oko 91 posto delegata ponovno je izabralo Merza za čelnika CDU-a u Stuttgartu — snažnija potpora od one koju su nedavno dobili njegov bavarski kolega, šef CSU-a Markus Söder, ili potkancelar Lars Klingbeil iz redova socijaldemokrata.
Merz iz Stuttgarta odlazi kao pobjednik. No i Merkel može tvrditi da je ostvarila tihu, zakašnjelu pobjedu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare