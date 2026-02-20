Merkel se doista vraća! Njezin rival danas je pred odlučujućim testom

A upravo ondje, u stranci, atmosfera je napeta. CDU na posljednjim izborima nije uspio prijeći simboličnu granicu od 30-postotne podrške građana, a ni ankete mu nakon toga nisu bile blagonaklone. Za stranku koja sebe vidi kao prirodnu vodeću snagu Njemačke to je razočaravajuće, a još je veći udarac činjenica da je od njih popularniji krajnje desni AfD.