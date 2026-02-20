stranački sabor cdu-a
Merkel se doista vraća! Njezin rival danas je pred odlučujućim testom
Na stranački sabor njemačke demokršćanske stranke nakon šest godina dolazi i Angela Merkel. Bivša kancelarka i nekadašnja predsjednica CDU-a pojavljuje se prvi put na nekom političkom skupu otkako je stranku preuzeo Friedrich Merz
Merkel, koja se posljednjih godina povukla iz aktivne politike i bira tek protokolarne nastupe, sada će iz prvog reda promatrati kako CDU izgleda pod njezinim nasljednikom i dugogodišnjim rivalom.
Prije četiri godine Merz je dramatično dijagnosticirao stanje u stranci, nazvavši Uniju (CDU-CSU) "političkim sanacijskim slučajem pred stečajem". Danas tvrdi da je stranku temeljito obnovio: manje centra, manje Merkel, više Merza.
CDU je, barem formalno, ponovno ondje gdje se oduvijek vidi – u kancelarskom uredu – a Merz je time ostvario svoj dugogodišnji politički cilj: postati kancelar.
Iako već ima 70 godina, Merz je nedavno dao naslutiti da želi ostati kancelar i nakon sljedećih saveznih izbora. Kako piše Tagesschau, tako je, barem neizravno, poslao poruku potencijalnim nasljednicima poput Hendrika Wüsta i bavarskog šefa Markusa Södera.
No hoće li doista započeti drugu eru na čelu vlade, i dalje ostaje otvoreno pitanje. Prvi test slijedi danas – reizbor za predsjednika stranke, piše tportal.
Washington umjesto njemačkih sela
Otkako je postao kancelar, Merz je više vremena proveo na međunarodnoj sceni nego u stranačkim ograncima. Washington, Pariz i New Delhi zamijenili su mu male njemačke gradove i unutarstranačke sastanke.
A upravo ondje, u stranci, atmosfera je napeta. CDU na posljednjim izborima nije uspio prijeći simboličnu granicu od 30-postotne podrške građana, a ni ankete mu nakon toga nisu bile blagonaklone. Za stranku koja sebe vidi kao prirodnu vodeću snagu Njemačke to je razočaravajuće, a još je veći udarac činjenica da je od njih popularniji krajnje desni AfD.
Mnogi su u Merzu, ponositom liberalu, vidjeli svojevrsnog spasitelja, osobito u ekonomiji. Još 2022. godine poručio je da bez snažnog gospodarstva nema ni uspješne zelene tranzicije ni stabilne socijalne države.
CDU light u koaliciji sa SPD-om, Merz između dva tabora
Danas je slika drukčija: gospodarstvo posustaje, socijalni sustav je pod pritiskom, a očekivanja birača nisu ispunjena. I sam Merz priznaje da je nakon izbora stvorena razina očekivanja koju vlada nije mogla realizirati.
Problem je, kažu u stranci, to što u koaliciji sa SPD-om nema prostora za 'pravi CDU'. Umjesto toga, biračima se nudi tek 'CDU light'.
To posebno smeta stranačkom pomlatku, Mladoj uniji (JU), koja traži oštriji kurs i više konzervativnog profila, osobito u raspravama o mirovinskoj reformi i radnim obvezama.
Unutar CDU-a ponovno se bude frakcije. Gospodarsko krilo traži strože mjere prema radnicima i kritizira, kako kažu, lifestyle 'skraćenog radnog vremena'. Socijalno krilo pak upozorava da je takva retorika previše 'alarmistička'.
Rijetko je u CDU-u vladalo ovoliko nemira uoči stranačkog sabora, a brojni prijedlozi i amandmani već su prije samog skupa izazvali veliku medijsku pozornost.
U takvom ozračju Merz ide po novi mandat na čelu stranke. Očekuje se barem 90 posto potpore delegata – sve manje od toga tumačilo bi se kao upozorenje.
Dodatnu simboliku daje činjenica da će sve to pratiti Angela Merkel. Slab rezultat pred očima bivše kancelarke za Merza bio bi politički izrazito bolan udarac.
