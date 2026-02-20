Oglas

stranačka konferencija cdu-a

Merz se obvezao da neće surađivati s krajnje desnim AfD-om: "Nećemo dopustiti da ti ljudi unište našu zemlju"

Hina
20. velj. 2026. 14:22
Friedrich Merz
THOMAS KIENZLE / AFP

Njemački kancelar Friedrich Merz u petak se obvezao da će podržati neformalni pakt glavnostrujaške njemačke politike u kojoj nema suradnje s krajnje desnom strankom Alternativom za Njemačku (AfD).

"Nećemo dopustiti da ti ljudi iz takozvane Alternative za Njemačku unište našu zemlju", rekao je Merz kolegama iz svoje konzervativne Kršćansko-demokratske unije (CDU) na nacionalnoj stranačkoj konferenciji u jugozapadnom gradu Stuttgartu.

"I zato s punim uvjerenjem kažem: ta stranka ne može biti partner CDU-a", rekao je Merz, dodajući da se AfD mora pripremiti na​​ tešku borbu konzervativaca.

Mnogi Nijemci su uznemireni zbog AfD-a, čiji uspon podsjeća na uspone nacističke stranke 1930-ih, kada je autoritarna vlast uspostavljena pravnim sredstvima.

Velike njemačke stranke odbijaju surađivati ​​s njihovim zastupnicima, a ne dodjeljuju im se ni ujecajne pozicije u parlamentu.

AfD tvrdi da je takva politika nedemokratska.

CDU afd friedrich merz njemačka

