Merz se obvezao da neće surađivati s krajnje desnim AfD-om: "Nećemo dopustiti da ti ljudi unište našu zemlju"

Njemački kancelar Friedrich Merz u petak se obvezao da će podržati neformalni pakt glavnostrujaške njemačke politike u kojoj nema suradnje s krajnje desnom strankom Alternativom za Njemačku (AfD).
"Nećemo dopustiti da ti ljudi iz takozvane Alternative za Njemačku unište našu zemlju", rekao je Merz kolegama iz svoje konzervativne Kršćansko-demokratske unije (CDU) na nacionalnoj stranačkoj konferenciji u jugozapadnom gradu Stuttgartu.
"I zato s punim uvjerenjem kažem: ta stranka ne može biti partner CDU-a", rekao je Merz, dodajući da se AfD mora pripremiti na tešku borbu konzervativaca.
Mnogi Nijemci su uznemireni zbog AfD-a, čiji uspon podsjeća na uspone nacističke stranke 1930-ih, kada je autoritarna vlast uspostavljena pravnim sredstvima.
Velike njemačke stranke odbijaju surađivati s njihovim zastupnicima, a ne dodjeljuju im se ni ujecajne pozicije u parlamentu.
AfD tvrdi da je takva politika nedemokratska.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
