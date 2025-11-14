VIDEO / Novo moćno oružje: Zelenski objavio snimku napada duboko u Rusiji

Cjeloviti prikaz unaprijeđene rakete pojavio se u videu koji je proizvođač oružja Zbroya objavio za Dan neovisnosti Ukrajine 24. kolovoza, uz haubice Bohdana i mornaričke dronove. Vojni portal Militarnyi istaknuo je da bi veće tijelo rakete moglo objasniti njezin produženi domet od 1.000 km te vjerojatno povećanu veličinu bojne glave.