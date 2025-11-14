VIDEO / Novo moćno oružje: Zelenski objavio snimku napada duboko u Rusiji

Kijev je nedavno predstavio ažuriranu verziju protubrodskog projektila Neptun – istog sustava koji je potopio perjanicu ruske Crnomorske flote, krstaricu Moskva, u travnju 2022.
Oglas
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u petak je objavio snimku koja prikazuje lansiranje ukrajinskih dalekometnih projektila Dugi Neptun na mete unutar Rusije tijekom noći 14. studenoga – prvi put da je Kijev javno prikazao to oružje u akciji, prenosi Kyiv Post.
"Ukrajinski Dugi Neptuni. Čine više", napisao je Zelenski na Telegramu objavljujući video.
Potvrdio je da su ukrajinske snage pogodile određene ciljeve u Rusiji, ali nije otkrio detalje.
Ukrainian “Long Neptunes.” We’re producing more 🇺🇦— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 14, 2025
____
Українські «довгі нептуни». Робимо більше 🇺🇦 pic.twitter.com/rKUy3NtifJ
"Ovo je naš potpuno opravdani odgovor na stalni ruski teror. Ukrajinski projektili donose opipljive i precizne rezultate svakog mjeseca", rekao je, zahvalivši svima uključenima u ukrajinski raketni program na poboljšanju preciznosti i dometa.
Kijev je nedavno predstavio ažuriranu verziju domaćeg protubrodskog projektila Neptun – istog sustava korištenog za potapanje perjanice ruske Crnomorske flote, Moskve, u travnju 2022.
Cjeloviti prikaz unaprijeđene rakete pojavio se u videu koji je proizvođač oružja Zbroya objavio za Dan neovisnosti Ukrajine 24. kolovoza, uz haubice Bohdana i mornaričke dronove. Vojni portal Militarnyi istaknuo je da bi veće tijelo rakete moglo objasniti njezin produženi domet od 1.000 km te vjerojatno povećanu veličinu bojne glave.
U ožujku 2025. predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da unaprijeđena verzija može gađati ciljeve na udaljenosti do 1000 km - skok u odnosu na domet od 300 km naveden u brošuri iz 2020. za originalni model.
Pretpostavlja se da je unaprijeđeni projektil korišten u ukrajinskom napadu na rusku pomorsku luku Novorosijsk u svibnju, pri čemu je preletio više od 750 km, jedan od najdužih konvencionalnih raketnih udara Kijeva od ruske invazije 2022.
Militarnyi sugerira da je novo oružje možda dobilo bojnu glavu s većom količinom eksploziva ili penetratorsku glavu, ili novi sustav navođenja. Planovi modernizacije iz 2023. uključivali su infracrveni senzor ili sustav samonavođenja za završnu fazu leta.
U to vrijeme planiralo se i povećanje bojne glave s 150 kg na 350 kg, iako konačna težina bojne glave kod unaprijeđene verzije ostaje nepoznata.
Čini se i da su peraje na unaprijeđenoj raketi veće, što bi moglo dodati domet ili pružiti bolju upravljivost u letu.
Iako je Neptun izvorno dizajniran kao protubrodski projektil, planovi modernizacije sugeriraju da je kasnije prilagođen za kopnene udare površina-površina.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas