Orban najavio tužbu protiv EU-a: "Ne prihvaćamo ovo očito nezakonito rješenje"

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da će Mađarska tužiti Europsku uniju zbog njezine odluke o zabrani uvoza ruskog plina.
"Ne prihvaćamo ovo očito nezakonito rješenje koje je protivno europskim vrijednostima," rekao je Orban u tjednoj radijskoj emisiji, prenosi AFP. "Obraćamo se Europskom sudu pravde", piše Kyiv Independent.
Vijeće EU-a složilo se u listopadu postupno ukinuti uvoz ruske energije do kraja 2027. godine. Odluka je donesena kvalificiranom većinom, a Mađarska i Slovačka bile su jedine države članice koje su joj se usprotivile.
Te dvije zemlje i dalje su uvelike ovisne o uvozu ruske nafte i plina, a njihovi čelnici više su puta opstruirali pomoć EU-a Ukrajini i sankcije protiv Moskve.
Izvoz nafte i plina ostaje ključni izvor prihoda ruskog državnog proračuna, pomažući financirati njezin otvoreni rat protiv Ukrajine.
Orban, kojeg se smatra najprijateljskijim liderom prema Kremlju unutar EU-a, također je rekao da razmatra druge, “nepravne” načine da odvrati EU od ove mjere, ali nije ponudio dodatne detalje.
Mađarska se našla pod pritiskom nakon što je američki predsjednik Donald Trump, koji održava bliske odnose s Orbanom, pozvao europske zemlje da prekinu uvoz ruske energije i uveo sankcije velikim ruskim naftnim kompanijama.
Orban je prošlog tjedna otputovao u Washington kako bi uspješno ishodio izuzeće od sankcija.
Dok je Budimpešta tvrdila da je izuzeće neograničeno, Trumpova administracija navela je da je Mađarskoj odobrila samo jednogodišnje izuzeće za kupnju ruske nafte i plina.
