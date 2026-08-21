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SJEVER ZEMLJE

VIDEO / Oluja poharala Italiju: Vjetar od 128 km/h rušio stabla, šest sela odsječeno od svijeta, tisuće bez struje

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Hina
|
21. kol. 2026. 13:43
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italija
Screenshot: X

Snažna oluja pogodila je u petak dijelove sjeverne Italije, a najgore je bilo u Toskani gdje je 6000 kućanstava ostalo bez struje, dok je šest sela na području Bergama odsječeno od ostatka svijeta, javljaju talijanski mediji i strane novinske agencije.

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U Toskani je najveća šteta nastala na području Pistoije, ali pogođena su i područja oko Firence, Siene, Lucce i Livorna.

Vjetrovi brzine do 110 kilometara na sat rušili su drveće, u Pisi su oštećeni krovovi, a u Viareggiu se drvo srušilo na parkirani automobil, ali nitko nije ozlijeđen.

Nevrijeme je pogodilo i Pijemont, a dio zida se urušio na parkirane automobile u Chivassu blizu Torina. Ni tamo nitko nije ozlijeđen.

Na području Bergama šest sela odsječeno je od svijeta zbog klizišta i srušenog drveća, a vatrogasci su morali prevesti oko 350 ljudi na sigurno, uključujući 200 gostiju kampa.

Vrijeme je preko noći uzrokovalo probleme i u Furlaniji-Julijskoj krajini. Uz snažne oluje s jakim udarima vjetra, ponegdje je padala tuča, a palo je i do 150 litara kiše po četvornom metru.

Prema Primorskom dnevniku, problemi su bili posebno izraženi na području Pordenonea, Udina i Goriške regije.

Na Zoncolanu su vjetrovi dosezali brzinu od 128 kilometara na sat.

Snažna oluja pogodila je i Sloveniju i Austriju u četvrtak, a jedan muškarac poginuo je u udaru groma blizu Celja.

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