VIDEO / Oluja poharala Italiju: Vjetar od 128 km/h rušio stabla, šest sela odsječeno od svijeta, tisuće bez struje

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Snažna oluja pogodila je u petak dijelove sjeverne Italije, a najgore je bilo u Toskani gdje je 6000 kućanstava ostalo bez struje, dok je šest sela na području Bergama odsječeno od ostatka svijeta, javljaju talijanski mediji i strane novinske agencije.

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U Toskani je najveća šteta nastala na području Pistoije, ali pogođena su i područja oko Firence, Siene, Lucce i Livorna.

Vjetrovi brzine do 110 kilometara na sat rušili su drveće, u Pisi su oštećeni krovovi, a u Viareggiu se drvo srušilo na parkirani automobil, ali nitko nije ozlijeđen.

Zware onweersbuien hebben gisteren mn. het N van Italie geteisterd met lokaal #noddweer en schade door #downbursts #hagel en overstromingen / modderstromen tgv de extr. neerslag. Beelden gisteravond vanuit #Larciano (PT) via @Italia24HLive pic.twitter.com/CreboPeh8Z — Johanns (Alpen)weer @johannsalpenweer.bsky.social (@Alpenweerman) August 21, 2026

🚨 Today, Thursday 20 August



A violent cloudburst unleashed itself on Chiavari, Liguria, Italy 🇮🇹



Turning the streets into rivers and the cars into boats



The absurd Italian summer continues pic.twitter.com/D1cEkb9Bg3 — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) August 20, 2026

Uma violenta tempestade atingiu o norte da Itália, nesta manhã, 1 hora de chuva alagou Chaviari e Lavagna.#Italy pic.twitter.com/WBi7rDK5VF — Hugo Borges (@hbj_r77032) August 20, 2026

Nevrijeme je pogodilo i Pijemont, a dio zida se urušio na parkirane automobile u Chivassu blizu Torina. Ni tamo nitko nije ozlijeđen.

Na području Bergama šest sela odsječeno je od svijeta zbog klizišta i srušenog drveća, a vatrogasci su morali prevesti oko 350 ljudi na sigurno, uključujući 200 gostiju kampa.

⛈️Video di Marco, per "Tornado in Italia", del downburst che nella serata di ieri ha interessato Pistoia Sud.



Nel Pistoiese segnalati blackout e danni da caduti alberi. pic.twitter.com/fN0aZPm82s — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) August 21, 2026

⛑️Nella giornata di ieri intervento dei vigili del fuoco a Isola di Fondra (BG) per fronteggiare le criticità legate al maltempo.



Evacuate 250 persone a scopo precauzionale un campeggio minacciato a monte da un movimento franoso e a valle dalla piena del corso d'acqua. pic.twitter.com/tzkj0ga65H — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) August 21, 2026

Vrijeme je preko noći uzrokovalo probleme i u Furlaniji-Julijskoj krajini. Uz snažne oluje s jakim udarima vjetra, ponegdje je padala tuča, a palo je i do 150 litara kiše po četvornom metru.

Prema Primorskom dnevniku, problemi su bili posebno izraženi na području Pordenonea, Udina i Goriške regije.

Ricordate i temporali sul Ligure? Sono arrivati "a destinazione".

Temporali prima sul Levante ligure e ora sulla costa toscana, in direzione di Prato-Firenze. Domani saranno più diffusi sulla regione, già dalla mattina.



Sulla pianura veneta temporali in sviluppo in uscita dagli… pic.twitter.com/zM7Ff9wlFs — Daniele Vasilevski (@Daniele_V94) August 20, 2026

Na Zoncolanu su vjetrovi dosezali brzinu od 128 kilometara na sat.

Snažna oluja pogodila je i Sloveniju i Austriju u četvrtak, a jedan muškarac poginuo je u udaru groma blizu Celja.