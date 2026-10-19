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Laurent Nuñez

Macron odbio ostavku svog ministra unutarnjih poslova

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Hina
|
19. lis. 2026. 08:11
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France's Justice Minister Gerald Darmanin, France's Prime Minister Sebastien Lecornu, France's President Emmanuel Macron, France's Interior Minister Laurent Nunez
Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Francuski predsjednik Emmanuel Macron odbio je ponudu ministra unutarnjih poslova Laurenta Nuñeza da podnese ostavku nakon raširenih nereda tijekom vikenda, priopćila je u ponedjeljak Elizejska palača.

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Prosvjedi su izbili zbog nezadovoljstva građana sve većim troškovima života, pogoršanjem javnih usluga i stanjem u školstvu.

Emmanuel Macron izjavio je da Laurent Nuñez treba ostati na dužnosti kako bi se očuvala zapovjedna struktura unutar policije i sigurnosnih snaga. Također je zatražio od Nuñez da što prije osmisli nove pristupe za suzbijanje pljački, dodala je Elizejska palača.

Prosvjedi diljem zemlje u subotu su prerasli u nerede. Novi sukobi izbili su u nedjelju i u Parizu i Marseilleu, gdje je interventna policija spriječila pokušaje pljačkanja poslovnih prostora.

Francuski premijer Sébastien Lecornu u ponedjeljak održava krizni sastanak vlade kako bi procijenio posljedice nasilja i pljački koje su tijekom vikenda zahvatile zemlju, najavio je BBC.

U nekim slučajevima riječ je o najtežem narušavanju javnog reda i mira u modernoj francuskoj povijesti. Procjenjuje se da je opljačkano i uništeno oko 1500 trgovina i poslovnih objekata. Interventna policija upotrijebila je suzavac i vodene topove protiv okupljenih. 

Francusko Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da je u subotu ozlijeđeno oko 1000 policajaca, od kojih sedam teško.

Macron se u nedjelju obratio javnosti, poručivši da će prosvjedi biti zabranjeni ako bude potrebno, te pozivajući na mir i red. Poručio je da će izgrednici biti kažnjeni i pozvani na odgovornost.

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