OPASNI OCEAN
VIDEO / Pogledajte kako je tropska oluja poharala obalu Kalifornije: Razoreni domovi i zatvorene ceste
Gradske vlasti Long Beacha procjenjuju štetu koju je prouzročila tropska oluja Rachel, koja je tijekom vikenda donijela snažne valove na obalu južne Kalifornije. Valovi su teško oštetili luksuzne kuće vrijedne više milijuna dolara na poluotoku Long Beach.
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Nakon oluje nadležne službe proglasile su najmanje 13 stambenih objekata nesigurnima za boravak. Nekima od njih prijeti urušavanje.
Lokalne vlasti naredile su obveznu evakuaciju stanovnika u dijelovima ulice Seaside Walk zbog snažnih valova koji su udarali u obalu. Zatvorile su i pojedine prometnice za posjetitelje kako bi omogućile hitne popravke i procjenu nastale štete.
"Ocean i dalje snažno udara u obalu okrenutu otvorenom moru i upravo tome svjedočimo. Danas smo uložili mnogo truda u procjenu stanja. Na teren su izašli i naši građevinski inženjeri kako bi procijenili štetu", rekao je u nedjelju za KTLA 5 pomoćnik zapovjednika vatrogasne službe Long Beacha Jake Heflin.
Opasnost bi mogla potrajati do utorka
Gradske vlasti i dalje su na oprezu zbog visoke plime koja se očekuje tijekom noći, a naredbe i upozorenja o evakuaciji ostaju na snazi.
Na tom su području sve do utorka mogući snažni valovi koji bi mogli prouzročiti dodatnu štetu.
Heflin je posebno upozorio stanovnike da ne ulaze u kuće koje su nadležne službe označile crvenim oznakama, što znači da su nesigurne za boravak.
"Najvažnije što želimo poručiti ljudima jest da se drže podalje od tih kuća. Znamo da je to teško jer se ljudi žele vratiti po svoje stvari. Žele uzeti predmete koji su im iznimno važni. Ali time se izlažu velikoj opasnosti", upozorio je Heflin.
#BREAKING: New video from Long Beach, CA shows homes starting to collapse due to large waves from Rachel's impacts. Emergency crews rushed to deploy seawall barriers as the coast took a beating on Sunday. We'll have continued coverage of this story and more. #CAwx WATCH: https://t.co/1gBh5w4rm1 READ MORE: https://t.co/ZgUbEUF3yg— WeatherNation (@WeatherNation) October 11, 2026
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