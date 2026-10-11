jesensko supervoće
Pet razloga zašto bi mandarine trebale biti dio vaše svakodnevne prehrane
Jesen na police trgovina i tržnica donosi omiljeno voće – mandarine. Osim prepoznatljivog osvježavajućeg okusa i mirisa, mandarine su izuzetno bogate nutrijentima koji u hladnijim danima pružaju ključnu podršku ljudskom organizmu.
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Predstavljaju drugu najutjecajniju i najuzgajaniju vrstu citrusa u svijetu, odmah iza naranči, a stručnjaci ističu da nose niz benefita za organizam.
Jačanje imuniteta
Samo dvije do tri mandarine dnevno mogu zadovoljiti većinu preporučenog dnevnog unosa vitamina C, što je ključno za obranu organizma od sezonskih prehlada i gripa, prenosi Klix.
Sadrže i beta-kriptoksantina (antioksidansa koji se u tijelu pretvara u vitamin A), kalija te vitamina B-kompleksa, koji u kombinaciji pružaju snažnu podršku zdravlju.
Poboljšanje probave
Bogate su vlaknima, posebno pektinom, koji potiče rad crijeva, usporava probavu šećera i pomaže u održavanju stabilnog nivoa glukoze u krvi.
Poboljšanje izgleda i kvalitete kože
Zahvaljujući visokom udjelu vitamina C, mandarine potiču prirodnu sintezu kolagena. To ubrzava zacjeljivanje rana i ublažava vidljive znakove starenja, poput bora, dok antioksidativna svojstva štite kožu od vanjskih oštećenja.
Bolji vid
Visoka koncentracija beta-karotena i vitamina A pomaže u očuvanju zdravlja očiju te potiče regeneraciju kože, dajući joj prirodan i zdrav sjaj.
Zdravlje srca
Antioksidansi poput flavonoida smanjuju nivo "lošeg" (LDL) holesterola i pomažu u očuvanju elastičnosti krvnih žila.
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