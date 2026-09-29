KAOS NA TAJLANDU
VIDEO / Poplave paralizirale Bangkok: Stotine tisuća pogođenih, otkazuju se letovi
Velike poplave koje su paralizirale veći dio Bangkoka poremetile su međunarodni zračni promet, izvijestile su u utorak vlasti tajlandskoga glavnoga grada.
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Zrakoplovna tvrtka Thai Airways objavila je da će morati otkazati više od deset letova do srijede. Osim domaćih linija, pogođeni su i međunarodni letovi.
Glavna međunarodna zračna luka Suvarnabhumi i starija Don Mueang ostale su otvorene, no putnici mogu očekivati znatna kašnjenja zbog poplava, navodi se u priopćenju.
Thailand flood death toll rises to 23 with over 2.6M affected across 29 provinces and Bangkok.— RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) September 29, 2026
Water reaching Bangkok puts urban drainage and infrastructure to a severe test, threatening regional supply chains and economic stability. pic.twitter.com/HsJUKligaU
WATCH: Jet skier caught joyriding through flooded Bangkok street, later arrested by Thai police pic.twitter.com/MSP7YstoKA— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 29, 2026
Tajlandska agencija za civilno zrakoplovstvo CAAT pozvala je putnike da prije polaska u zračnu luku provjere status svojih letova te da za putovanje predvide znatno više vremena.
Putnici koji su doputovali rekli su za agenciju dpa da su do svojih hotela morali koristiti javni prijevoz jer je prometovao samo mali broj taksija.
Be careful Bangkok goers ...— Dr Srinubabu Gedela (@DrSrinubabu) September 29, 2026
Severe flooding in Bangkok was affecting about 329,000 families, about 700,000 people, Bangkok declared a ‘disaster zone’ after flooding, as rainstorms shift direction pic.twitter.com/aynANmao6h
JUST IN: Bangkok, Thailand declares state of disaster in all 50 of the city's districts amid severe flooding. pic.twitter.com/Q2r46FKcVH— AZ Intel (@AZ_Intel_) September 26, 2026
Posebno su pogođene zemaljske usluge na zračnoj luci Suvarnabhumi jer je osoblje otežano dolazilo na posao. Thai Airways, uz pomoć vojske, angažirao je dodatno osoblje za razvrstavanje i dostavu prtljage.
Bangkok je teško pogođen nakon višednevne obilne kiše. Prema podacima gradske uprave, u raznim dijelovima grada pogođeno je oko 329.000 kućanstava, odnosno oko 700.000 ljudi.
Kiša je u međuvremenu oslabila. Širom zemlje poplavama je pogođeno više od 576.000 kućanstava s oko 1,79 milijuna ljudi, navode dužnosnici. Vlasti su priopćile da je od sredine rujna od posljedica poplava poginulo najmanje osmero ljudi.
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