Rimac vraća 89,7 milijuna eura!

Smisao tog zahtjeva je da Verne eventualno opravda još neke dodatne troškove. Međutim, Verne je ZNS predao bez ikakvih dodatnih potraživanja, što u praksi znači da će vratiti sav novac koji mu je dodijeljen. Prema interpretaciji iz SAFU-a, u Verneu su svjesni da nisu ispunili sve pokazatelje te će naprosto vratiti sav isplaćeni im novac, bez dodatnih natezanja.