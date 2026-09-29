TRAŽE RAZUMIJEVANJE
Štrajk stvorio novi problem, Gradu stigao važan apel: "Budite fleksibilni, nemojte ih dodatno kažnjavati"
Udruga Ekologija grada pozvala je Grad Zagreb da tijekom štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga pokaže više razumijevanja prema građanima koji zbog otežanog javnog prijevoza moraju koristiti automobile, posebno onima koji odlaze na preglede u zagrebačke bolnice.
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Iz Udruge su poručili da bi Grad tijekom štrajka trebao pokazati fleksibilnost pri kažnjavanju nepropisnog parkiranja u blizini bolnica, uz uvjet da se time ne ugrožava sigurnost prometa i prolazak vozila hitnih službi.
"Ako Grad Zagreb od građana očekuje razumijevanje tijekom štrajka ZET-a i Čistoće, onda i Grad mora pokazati razumijevanje prema građanima", poručili su.
Ističu da građani koji imaju zakazane liječničke preglede često ne mogu jednostavno odgoditi termin, a zbog štrajka i znatno smanjenih mogućnosti korištenja javnog prijevoza mnogi su prisiljeni do bolnica dolaziti automobilima.
"Ljudi koji moraju na pregled u bolnicu ne mogu jednostavno odgoditi termin. Ako zbog otežanog prijevoza dolaze automobilom, a parkirnih mjesta u blizini bolnica nema ni približno dovoljno, nije pravedno da ih se dodatno kažnjava", navode iz Udruge.
Stoga su pozvali Grad da tijekom trajanja štrajka pokaže "razumnu fleksibilnost" pri kažnjavanju parkiranja oko bolnica, uz obvezno osiguravanje slobodnog prolaza za hitne službe i poštovanje sigurnosti u prometu.
"Razumijevanje mora biti obostrano", zaključili su.
Štrajk počeo u ponedjeljak
Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga počeo je u ponedjeljak, 28. rujna, u 3:30 sati nakon što pregovori sindikata i uprava o novim kolektivnim ugovorima i materijalnim pravima radnika nisu završili dogovorom. Štrajk je značajno utjecao na funkcioniranje javnog prijevoza i pojedinih komunalnih usluga u Zagrebu.
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