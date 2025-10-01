VIDEO / Predsjednik Češke letio Rynairom: Kartu je platio iz svog džepa

Putnici na niskobudžetnom letu Ryanaira iz Londona iznenadili su se ovoga tjedna kada je u zrakoplov bez ikakvih posebnih povlastica ušao češki predsjednik Petr Pavel.
Snimka Petra Pavela kako se penje stepenicama do zrakoplova brzo je postala viralna na društvenim mrežama, privukavši pažnju zbog neuobičajene situacije, prenosi Expats.cz.
Na videu se vidi predsjednik koji se pridružuje ostalim putnicima bez „priority“ ukrcaja, dok su iza njega bila dvojica muškaraca u odijelima (vjerojatno tjelohranitelji).
Prema pisanju češkog dnevnika Blesk, Pavel je boravio u Ujedinjenom Kraljevstvu na kratkom privatnom putovanju i sam je podmirio sve troškove. Dužnosnici su potvrdili da put nije imao veze s njegovim službenim obvezama.
Pavel je posljednjih dana imao gust raspored. Prošlog je tjedna sudjelovao na visokoprofilnim međunarodnim događajima u SAD-u, uključujući obraćanje Općoj skupštini UN-a i sudjelovanje na sjednici Vijeća sigurnosti.
Također je prisustvovao otvaranju češke UNICEF-ove izložbe u New Yorku i održao govor na Sveučilištu Harvard.
Iako se predsjednik nije javno oglasio o snimci, ona se i dalje masovno dijeli kao primjer svjetskog čelnika koji putuje na neuobičajen način.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
