Petr Pavel

Češki predsjednik: NATO mora odgovoriti Rusiji. To uključenje rušenje vojnih aviona

author
N1 Info
|
20. ruj. 2025. 21:42
Russian Sukhoi Su-30SM jet fighters fly during the joint Russia-Belarus "Zapad-2025" military drills near Borisov,
REUTERS/Ramil Sitdikov

Češki predsjednik Petr Pavel izjavio je da NATO mora odgovoriti na ruska kršenja i vojnim sredstvima. Također je pojasnio da bi takav odgovor mogao uključivati i obaranje ruskog zrakoplova, prenosi UNN pozivajući se na Radio Prag i ČTK.

“Gledajući što se danas događa oko nas, podsjećanje na važnost članstva u NATO-u vjerojatno je važnije nego ikad. Ono nam govori tko su nam pravi prijatelji i saveznici i gdje želimo pripadati”, rekao je češki predsjednik novinarima na otvaranju Dana NATO-a u Mošnovu, prenosi UNN.

Podsjetio je na ovotjedno narušavanje estonskog zračnog prostora od strane ruskih borbenih aviona te nedavni ulazak dvadesetak ruskih dronova u poljski zračni prostor.

“Ono što se posljednjih dana dogodilo u Poljskoj, Estoniji i ono što se u Ukrajini događa već četiri godine, tiče se svih nas. Jer ako ne očuvamo jedinstvo, prije ili kasnije dogodit će se i nama”, naglasio je Petr Pavel.

Dodajmo da je na Češkoj televiziji predsjednik Pavel izjavio kako NATO u slučaju ruskog kršenja mora reagirati primjereno – uključujući i vojnim sredstvima.

“Rusija će vrlo brzo shvatiti da je pogriješila i da je prešla granicu dopuštenog. Nažalost, to je balansiranje na rubu sukoba, ali jednostavno se ne smije popustiti pred zlom”, rekao je Pavel.

Naveo je i da bi vojni odgovor mogao uključivati obaranje ruskog zrakoplova, prenosi ČTK.

Teme
NATO Poljska Rusija petr pavel

