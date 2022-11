VIDEO Procurile snimke s Krima: Aerodrom u plamenu, Ukrajinci koristili dronove?

Na društvenim mrežama objavljene su prve snimke eksplozija koje su se tijekom noći dogodile na Krimu. Prema izvješćima ukrajinskih medija, granatirana je zračna luka pod ruskom kontrolom.

Pozivajući se na ruske i ukrajinske kanale na Telegramu, mediji navode da su se u noći između srijede i četvrtka čule snažne eksplozije u gradu koji je pod kontrolom Rusije.

Kasno noćas granatiran je grad Džankoj na Krimu, gdje su prijavljene eksplozije. Osim toga, ističe se da je pogođen i tamošnji aerodrom, koji je također pod kontrolom Rusa.

WATCH: #BNNUkraine Reports.



Ukraine has used drones to strike a Russian-held airfield at Dzhankoy in Crimea. Russian aircraft, Su-25 attack aircraft, and Su-34 bombers are on fire and detonating. #Ukraine #war pic.twitter.com/cipJQWgA5m