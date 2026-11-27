Pod kupolom koja predstavlja nebeski svod smješten je idealni grad, a Sveta obitelj nalazi se u njegovu središtu, na križištu dviju glavnih ulica. Prema njoj kroz četiri ulice pristižu anđeo, tri kralja, pastir te vol i magarac. Do Svete obitelji ne dolazi se ravno, nego stazom posutom slamom, i tek se tada otkriva smisao prizora. Jaslice će tijekom blagdana rasti kako bude nicala božićna pšenica između gradskih zgrada i ozeleni grad pod kupolom.