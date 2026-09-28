Poginula žena
VIDEO / Ruski dron pogodio povijesnu zgradu u središtu Kijeva: Ljudi se spašavali kroz prozore
Jedna žena je poginula, a tri su osobe u ponedjeljak ozlijeđene u napadu ruskim dronom koji je izazvao požar u Nacionalnoj akademiji znanosti Ukrajine usred eskalacije napada na ukrajinsku prijestolnicu, objavile su vlasti.
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Videozapisi koji kruže društvenim mrežama prikazuju ljude kako se naginju kroz prozore dok gusti crni dim i plamen zahvaćaju dio povijesne zgrade. Riječ je o središtu Kijeva, području koje ruski dronovi obično manje gađaju nego ostale gradske četvrti i nalazi se blizu zgrada veleposlanstava i zgrada vlade.
"U napadu je poginula jedna žena, a tri su osobe ozlijeđene", rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko.
Predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da spasioci gase požar i tragaju za "svima onima koji bi mogli biti zarobljeni unutra".
Posljednjih mjeseci Rusija je rasporedila nove dronove na mlazni pogon koji su, po riječima stručnjaka, opremljeni kineskim motorima. Brži su i teže ih je presresti nego tradicionalne modele. Kijev tvrdi da razvija način da i njih odvrati.
In the center of Kyiv, Russians attacked the historic building of the National Academy of Sciences with a drone. A fire has broken out, and people are jumping from the windows to avoid burning to death.— Денис Казанський (@den_kazansky) September 28, 2026
This is what the triumph of absolute evil looks like. Europe, 2026. pic.twitter.com/p7EU8vuLrh
S obzirom na uobičajenu prirodu napada, dvije ulice dalje od mjesta na kojemu se dogodio napad, dok su vozila hitne pomoći jurila na mjesto nesreće, stanovnici su nastavili sa svojim poslovima, sjedili su u restoranima i kafićima ili čitali knjigu na klupi na suncu.
Od početka ljeta meta Moskve je u više navrata bila civilna, logistička i komercijalna infrastruktura Ukrajine. Predsjednik Zelenski optužuje Rusiju da želi paralizirati gospodarstvo zemlje, a istodobno je i Ukrajina intenzivirala svoje dugometne napade u Rusiji.
JUST IN - Russian drone hits National Academy of Sciences in Kyiv https://t.co/7hqWDTRki0 pic.twitter.com/F0hDnxksM1— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 28, 2026
Lokalne vlasti objavile su u ponedjeljak da su ubijene najmanje četiri osobe, a ranjeni su deseci ljudi širom zemlje u nizu ruskih zračnih napada.
U napadu su ubijena tri stanovnika grada Dnjepra i jedan u Sinelnikovu, istoj regiji istočno-središnjeg dijela Ukrajine, objavio je guverner Oleksandr Ganža na društvenoj mreži Telegram.
Najmanje 38 ljudi ranjeno je u ruskom napadu na Harkiv, drugi najveći grad u Ukrajini, smješten na sjeveroistoku zemlje, izvijestio je regionalni guverner Oleg Sinegubov.
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