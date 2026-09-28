Novi pokušaj dogovora SAD-a i Irana: Katar pokreće razgovore

Razgovori će se, kako se očekuje, usredotočiti na izmijenjenu verziju prijedloga koji je Iran predstavio prošloga tjedna na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda, rekao je dužnosnik koji je želio ostati anoniman. Prijedlog predviđa otvaranje Hormuškog tjesnaca u roku od sedam dana.