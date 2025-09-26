Mauro PIMENTEL / POOL / AFP

Sergej Lavrov, ruski ministar vanjskih poslova, u četvrtak je sugerirao da je njegova zemlja u stvarnom ratu s NATO-om i Europskom unijom zbog Ukrajine, dok predsjednik Donald Trump preispituje svoj pristup okončanju sukoba koji je ruski predsjednik Vladimir Putin započeo prije više od tri godine.

Oštar komentar na marginama Opće skupštine UN-a

"NATO i Europska unija žele objaviti, zapravo su već objavili stvarni rat mojoj zemlji i izravno sudjeluju u njemu", rekao je Lavrov u komentarima, koje je prevela ruska državna medijska agencija TASS, na ministarskoj konferenciji G20 na marginama Opće skupštine UN-a u New Yorku.

Njegovi komentari dolaze samo nekoliko dana nakon što je Trump, odmah nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, odustao od pritiska da dvije zemlje pronađu diplomatsko rješenje sukoba, piše Politico.

Trump: "Pravoj vojnoj sili trebalo bi manje od tjedan dana da pobijedi"

Rekavši da Rusija nalikuje papirnatom tigru, nedvosmisleno je izrazio svoje uvjerenje da Kijev može dobiti rat i vratiti cijeli svoj teritorij.

Trump je također novinarima rekao da bi zemlje NATO-a trebale imati ovlasti za obaranje ruskih dronova koji prelijeću preko njihova zračnog prostora.

"Uz vrijeme, strpljenje i financijsku podršku Europe, a posebno NATO-a, izvorne granice odakle je ovaj rat započeo, vrlo su dobra opcija", napisao je Trump u utorak na Truth Socialu.

"Zašto ne? Rusija se besciljno bori već tri i pol godine, rat koji bi pravoj vojnoj sili trebalo manje od tjedan dana da pobijedi."

Lavrov se u srijedu sastao s državnim tajnikom Marcom Rubiom, koji je pozvao Moskvu da "poduzme značajne korake prema trajnom rješenju" rata i ponovio Trumpov poziv za prekid krvoprolića, prema priopćenju State Departmenta.