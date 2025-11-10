VIDEO / SAD udario na brodove u Tihom oceanu, ubijeno šest ljudi

Sjedinjene Države u nedjelju su napale dva broda koji navodno služe za prijevoz droge u istočnome Tihom oceanu, usmrtivši pritom šest osoba na plovilu, rekao je u ponedjeljak američki ministar obrane Pete Hegseth, a istodobno su sve snažniji pozivi da se napad istraži.
"Naše obavještajne službe znale su da su ovi brodovi povezani s ilegalnim krijumčarenjem narkotika. Prevozili su narkotike i plovili poznatom tranzitnom rutom za trgovinu narkoticima", rekao je Hegseth u objavi na X-u, na kojoj je objavio i video-snimku napada na brodove.
Sjedinjene Države od rujna su izvele više od deset napada na brodove nedaleko od venezuelske obale, a nedavno i u istočnome Tihom oceanu, usmrtivši pritom više od 70 ljudi, kazao je američki ministar obrane.
Yesterday, at the direction of President Trump, two lethal kinetic strikes were conducted on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations.— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 10, 2025
These vessels were known by our intelligence to be associated with illicit narcotics smuggling, were carrying narcotics, and… pic.twitter.com/ocUoGzwwDO
Ne iznoseći konkretne dokaze, SAD tvrdi da su brodovi koje je bombardirao prevozili drogu, no istodobno strani čelnici, neki članovi Kongresa, pravni stručnjaci i članovi obitelji poginulih pozivaju da se predoče dokazi.
Povjerenik UN-a smatra američke napade kršenjem međunarodnog prava
Povjerenik Ujedinjenih naroda za ljudska prava, američke je napade na navodne dilere drogom nazvao neprihvatljivima te ih smatra kršenjem međunarodnog prava.
Venezuela tvrdi da su oni nezakoniti i da je riječ o ubojstvima i agresiji na jednu suverenu južnoameričku državu.
Venezuelski predsjednik Nicolas Maduro optužio je Donalda Trumpa da nastoji srušiti njegovu vladu, što američki predsjednik pokušava umanjiti unatoč izvještajima o bliskom kontaktu svoje administracije s venezuelskom oporbom.
U rujnu su Sjedinjene Države pojačale svoju vojnu prisutnost na Karibima. Ondje su nuklearna podmornica i grupa ratnih brodova koji prate najveći nosač zrakoplova na svijetu, što je potaknulo Madura da pojača svoje sigurnosne snage i u cijeloj zemlji rasporedi desetke tisuća vojnika.
