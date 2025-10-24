Američki ministar obrane Pete Hegseth objavio je u petak da su SAD napale još jedan brod za koje tvrdi da pripada krijumčarima drogom
Oglas
Šestero "narkoterorista"
Operacija se dogodila u Karipskom moru, protiv skupine koju je Hegseth identificirao kao kriminalnu organizaciju Tren de Aragua.
Hegseth je rekao da je u avionu bilo "šestero muških narkoterorista" koji su poginuli.
Overnight, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by Tren de Aragua (TdA), a Designated Terrorist Organization (DTO), trafficking narcotics in the Caribbean Sea.— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 24, 2025
The vessel was known by our… pic.twitter.com/lVlw0FLBv4
Hegseth je na X objavio video koji prikazuje operaciju. Počinje prikazom broda na nišanu, prije nego što se dezintegrira u oblaku dima.
10. napad Trumpove administracije od rujna
Ovo je deseti napad koji je Trumpova administracija izvela protiv navodnih trgovaca drogom od početka rujna. Većina se dogodila kod Južne Amerike, na Karibima, ali 21. i 22. listopada izvela je napade u Tihom oceanu, javlja BBC.
Članovi američkog Kongresa, i demokrati i republikanci, izrazili su zabrinutost zbog zakonitosti napada i predsjednikovih ovlasti da ih naredi.
Dana 10. rujna, 25 demokratskih američkih senatora pisalo je Bijeloj kući i tvrdilo da je administracija napala brod nekoliko dana ranije "bez dokaza da su osobe na brodu i teret broda predstavljali prijetnju Sjedinjenim Državama".
Senator Rand Paul iz Kentuckyja, republikanac, tvrdio je da takvi napadi zahtijevaju odobrenje Kongresa.
Trump je rekao da ima zakonsku ovlast narediti napade i da je Tren de Aragua označio terorističkom organizacijom.
"Dopušteno nam je to učiniti, a ako to učinimo kopnom, možemo se vratiti Kongresu", rekao je Trump novinarima Bijele kuće u srijedu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas