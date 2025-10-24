Oglas

"NARKOTERORISTI"

VIDEO / Hegseth objavio: Napali smo još jedan brod u Karipskom moru

author
N1 Info
|
24. lis. 2025. 17:24
napad SAD-a na brod u karipskom moru
Screenshot / X

Američki ministar obrane Pete Hegseth objavio je u petak da su SAD napale još jedan brod za koje tvrdi da pripada krijumčarima drogom

Oglas

Šestero "narkoterorista"

Operacija se dogodila u Karipskom moru, protiv skupine koju je Hegseth identificirao kao kriminalnu organizaciju Tren de Aragua.

Hegseth je rekao da je u avionu bilo "šestero muških narkoterorista" koji su poginuli.

Hegseth je na X objavio video koji prikazuje operaciju. Počinje prikazom broda na nišanu, prije nego što se dezintegrira u oblaku dima.

10. napad Trumpove administracije od rujna

Ovo je deseti napad koji je Trumpova administracija izvela protiv navodnih trgovaca drogom od početka rujna. Većina se dogodila kod Južne Amerike, na Karibima, ali 21. i 22. listopada izvela je napade u Tihom oceanu, javlja BBC.

Članovi američkog Kongresa, i demokrati i republikanci, izrazili su zabrinutost zbog zakonitosti napada i predsjednikovih ovlasti da ih naredi.

Dana 10. rujna, 25 demokratskih američkih senatora pisalo je Bijeloj kući i tvrdilo da je administracija napala brod nekoliko dana ranije "bez dokaza da su osobe na brodu i teret broda predstavljali prijetnju Sjedinjenim Državama".

Senator Rand Paul iz Kentuckyja, republikanac, tvrdio je da takvi napadi zahtijevaju odobrenje Kongresa.

Trump je rekao da ima zakonsku ovlast narediti napade i da je Tren de Aragua označio terorističkom organizacijom.

"Dopušteno nam je to učiniti, a ako to učinimo kopnom, možemo se vratiti Kongresu", rekao je Trump novinarima Bijele kuće u srijedu.

Teme
karipsko more napad pete hegseth

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ